2025. 08. 24. Vasárnap
Globál

09:05

Fucsovics Márton Winston-Salem bajnoka

2025. augusztus 24., vasárnap 06:49 | MTI
tenisz Fucsovics Márton Winston-Salem

Fucsovics Márton két szettben legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot az egyesült államokbeli Winston-Salemben rendezett, 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna szombati döntőjében, ezzel megszerezte harmadik trófeáját.

  • Fucsovics Márton Winston-Salem bajnoka

A világranglista 94. helyén álló magyar játékos Észak-Karolinában sorrendben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutot, majd a negyeddöntőben utóbbi honfitársát, a 12. kiemelt Jaume Munart búcsúztatta. Utóbbi volt a 33 éves magyar századik győzelme kemény borításon. Az elődöntőben nem kellett pályára lépnie, mivel a 11. kiemelt amerikai Sebastian Korda betegség miatt visszalépett, és a nyíregyházi sportoló a winston-salemi verseny 2011 óta íródó történelmének második legidősebb finalistája lett.

Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhetett, eddigi mérlege két győzelem és két vereség volt: 2018-ban a genfi, tavaly pedig a bukaresti salakon diadalmaskodott, két keménypályás döntőjét viszont elveszítette 2019-ben Szófiában és 2021-ben Rotterdamban. A 29 éves Van de Zandschulp két elbukott finálét tudott felmutatni, érdekes módon 2022-ben és 2023-ban is a dán Holger Runétól kapott ki a müncheni salakon. Emellett ő verte meg a legendás Rafael Nadalt tavaly a Davis Kupa negyeddöntőjében a spanyol sztár utolsó profi mérkőzésén, majd a döntőig menetelt a holland válogatottal Málagában.

Ami az egymás elleni mérleget illeti, negyedik alkalommal találkoztak, 2021 novemberében Stockholmban és 2023 áprilisában Monte-Carlóban a holland, 2022 januárjában Adelaide-ben pedig a magyar győzött.

Az amerikai csata stabil adogatásokkal indult, a 92. helyen álló rivális hatalmas tenyeresével irányított, Fucsovics viszont rendre hibára tudta késztetni őt, és 3:1-nél brékelőnybe került. Van de Zandschulp nem tudta kihasználni egyetlen bréklabdáját, így 35 perc elteltével a frissebbnek tűnő magyar hozta a szettet. A játékosként párosban világelső és hatszoros Grand Slam-bajnok Paul Haarhuis tanítványa a folytatásban is kedvetlenül ütött, rengeteget rontott, szórta a kettős hibákat, s a magyar DK-válogatott alapembere nemsokára dupla brékelőnyben volt (3:0). Az ellenfél ekkor "minden mindegy" alapon elengedte a kezét, látványos nyerőket ütött, és a meccs során először elvette Fucsovics szerváját. Az öröme azonban nem tartott sokáig, mert nagy küzdelemben ismét elbukta az adogatását (4:1), majd a magyar kiválóság 5:2-nél, meccslabdánál kettős hibát ütött.

A holland másodszor is brékelt, aztán 5:4-nél a magyar újra a mérkőzésért adogatott, de ezúttal is elizgulta a lehetőséget, és riválisa 5:5-nél utolérte őt. Így jutottak el a rövidítésig, amelyben már egyértelműen a magyar volt jobb, és 1 óra 52 perc után boldogan terült el a pályán.

"Ez a harmadik tornagyőzelmem, 33 és fél évesen már az öregebbek közé tartozom, de még itt vagyok"

- nyilatkozta a győztes. "Tovább harcolok, és addig játszom, amíg csak tudok, mert még mindig élvezem a teniszt. A mai meccs jó példa volt arra, hogyan kell kezelni a hullámvölgyeket, mert végig igazi hullámvasút volt, próbáltam mindig csak a következő pontra koncentrálni. Amikor lement a nap, lelassultak a labdák, ellenfelem pedig nagyon stabil volt hátulról, és várta a rövid labdákat. Amikor Botic visszajött a mérkőzésbe, próbáltam emelni a szintemet, és sikerült is. Nagyjából a világranglista hatvanadik helye köré jövök előre, most élvezem ezt a pillanatot, a jövő héten viszont már a US Openre koncentrálok" - tette hozzá.

Fucsovics a trófea mellé 109 640 dollárt (37,4 millió forint) kapott. A folytatásban nem sok ideje lesz a pihenésre, mivel vasárnap már rajtol az amerikai nyílt bajnokság New Yorkban, ahol a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár rá az első fordulóban.

Eredmény, döntő:

---------------

Fucsovics Márton-Botic van de Zandshulp (holland) 6:3, 7:6 (7-3)

 

Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

Az olasz miniszterelnök-helyettes élesen bírálta a francia elnököt

 Ha ennyire akarja, vegye fel a sisakot, az egyenruhát, fogjon fegyvert, és menjen maga Ukrajnába – így reagált az olasz miniszterelnök-helyettes arra, hogy Emmanuel Macron francia elnök európai katonákat vezényelne Ukrajnába a háborút lezáró reménybeli megállapodás garantálására.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kopasz Bálint a világ tetején: Drámai hajrával írt történelmet Milánóban

Hihetetlen küzdelem, elképesztő hajrá! Kopasz Bálint, a magyar kajak-kenu olimpiai, világ- és Európa-bajnoka három év szünet után újra a csúcson: óriási csatában, mindössze 18 századmásodperccel győzve szerezte meg a férfi kajak egyes 1000 méter világbajnoki aranyát Milánóban. A 28 éves algyői klasszis ezzel történelmet írt, ő az első magyar férfi, aki háromszor nyert a királyszámban.
