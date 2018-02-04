2018. február 4.,
vasárnap, Ráhel, Csenge napja

Fucsovics kikapott, de van még esélye a csapatnak

Hír TV

2018. február 4., vasárnap 18:28, frissítve: vasárnap 18:33

Elvesztette a belgák elleni párharcot a magyar férfitenisz-válogatott a Davis-kupa világcsoportjában, miután Fucsovics Márton 4 szettben kikapott David Goffintől.

3-1-es összesítéssel már biztosan alulmarad a magyar csapat, amely így szeptemberben osztályozót játszhat a csoportban maradásért.

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teniszFucsovics Márton

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