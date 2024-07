Fucsovics hatalmas csatában kikapott Nadaltól a Roland Garroson

Ebben Fucsovics az első két adogatójátékát egyaránt bréklabdákról mentette meg, majd Nadal második szervagémjénél három lehetőséghez jutott, a spanyol azonban megint elővett kicsit a "régiből", sorozatban öt ponttal fordított (2:2). Nadal a mérkőzésen sokadszor támadt fel, Fucsovics pedig besegített neki egy elrontott fonákkal, aminek köszönhetően riválisa brékelt (3:2). A nyíregyházi játékosnak a következő gémben is volt bréklabdája, mégis Nadal került egy lépéssel közelebb a győzelemhez (4:2), Fucsovicsnak pedig 2 óra 21 perc játék után a meccsben maradásért kellett szerválnia (5:3). Nadal gyorsan "leadta" ellenfele szerváját, hogy ő fejezhesse be a mérkőzést, de hiába jutott két meccslabdához, mindkettőt elrontotta - a másodikat kettős hibával -, a harmadikat azonban egy parádés tenyeressel értékesítette és 2 óra 30 perc alatt nyert.

A második játszmát a magyar magabiztos adogatójátékkal kezdte, ezt követően pedig, a mérkőzés leghosszabb játékában először bréklabdához jutott, amelyet rögtön ki is használt. A harmadik gémet Fucsovics 0:30-ról néhány kifejezetten szép ütéssel simán megfordította (3:0), a közönség pedig Nadalt próbálta bekiabálásokkal feltüzelni. A közönségkedvenc semmire hozta szerváját, Fucsovicsot ez azonban nem zavarta meg, láthatóan próbálta mozgatni - rövidítésekkel és ide-oda ütésekkel - a kissé fáradni látszó Nadalt (4:1). A spanyol két bréklabdáról fordította meg a következő gémet, ezután viszont Fucsovics növelte előnyét - pedig a közönség már őrjöngött egy Nadal-elütés után, a székbíró azonban lement és jelezte, széles a labda, lehűtve ezzel a kedélyeket (5:2). Fucsovics az egyenlítésért adogatott, amikor a mérkőzés legszebb labdamenetét Nadal nyerte meg - a bő félperces játékban gyakorlatilag mindenféle ütést és mentést láthatott a közönség, amelynek minden tagja felugrott a székéből és állva tapsolt. A spanyol a saját szemszögéből a legjobbkor visszabrékelt (4:5), de ez megint sokat kivett belőle, ráadásul Fucsovics harmadik szettlabdájánál egy rendkívül kockázatos ejtést vállalt be, ami nem sikerült, így döntő játszmára került sor.

Your browser does not support the video tag.