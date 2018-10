Fucsovics: Cél a top 30

2018. OKTÓBER 16., KEDD KIVEZETIK A LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁRAK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁT DÖNTÖTT AZ ORSZÁGGYÛLÉS. JOBBIK: A LAKÁS-ELÕTAKARÉKOSSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KIVEZETÉSÉVEL A KORMÁNYPÁRTOK FOLYTATJÁK A MAGYAR JÖVÕ FELZABÁLÁSÁT. ELFOGADTA A HÁZ A SARGENTINI-JELENTÉST VISSZAUTASÍTÓ HATÁROZATOT. KOCSIS MÁTÉ: A NEMZETI ÖNRENDELKEZÉS ELLENI SÚLYOS TÁMADÁS A SARGENTINI-JELENTÉS. ÉVFOLYAMONKÉNT EZER HALLGATÓ TANULHAT INGYEN A CORVINUS EGYETEMEN AZ ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSÚVÁ VÁLÁS UTÁN IS. EMMI: MAGYARORSZÁG AZ UNIÓS ÁTLAGNÁL TÖBBET KÖLTÖTT OKTATÁSRA 2016-BAN. A KISEBB CIVIL SZERVEZETEKNEK KÉTSZÁZEZER FT-OS EGYSZERÛSÍTETT TÁMOGATÁST VEZET BE A NEA JÖVÕRE. A HATÁRON TÚLI CSALÁDOKAT SEGÍTÕ CIVIL ÉS EGYHÁZI SZERVEZETEKNEK, VÁLLALKOZÓKNAK 200 MILLIÓS KERETÖSSZEGÛ PÁLYÁZATOT HIRDET A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGA. MNB: A MONETÁRIS TANÁCS FELKÉSZÜLT A MONETÁRIS POLITIKA FOKOZATOS ÉS ÓVATOS NORMALIZÁLÁSÁRA. TARLÓS ISTVÁN: A FÕVÁROSI KÖZFEJLESZTÉSI TANÁCS MEGALAKULÁSÁVAL SOKKAL STABILABBÁ VÁLIK A BUDAPESTI KIEMELT PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA. TÍZSZERESÉRE EMELTE ARANYTARTALÉKÁT A JEGYBANK. HORVÁTH ILDIKÓ TÜDÕGYÓGYÁSZT NEVEZTE KI EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRNAK ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK. EMMI: FELKÉSZÜLT A HAJLÉKTALANELLÁTÓ RENDSZER A KIHÍVÁSOKRA, A KORMÁNY 9,1 MRD FT-TAL TÁMOGATJA AZ ELLÁTÁST. ERÕS FORGALMAT VÁR A SZÁLLODASZÖVETSÉG AZ OKTÓBER 23-I HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE. 71 ÉVES REKORD DÕLT MEG A DUNÁN BUDAPESTNÉL, A VÍZSZINT 49 CM-RE CSÖKKENT AZ ASZÁLYOS IDÕJÁRÁS MIATT. 1,9 MILLIÓ TONNA KÖRÜL LEHET A ZÖLDSÉGTERMÉS, NÉHÁNY ZÖLDSÉGFÉLÉT KÁROSÍTOTT AZ ASZÁLYOS IDÕJÁRÁS FRUITVEB. KADERJÁK PÉTER: A GÁZTÁROLÓKBAN 4,6 MILLIÁRD KÖBMÉTERNYI GÁZ ÁLL RENDELKEZÉSRE A FÛTÉSI SZEZONBAN. FÕTÁV ZRT: AZ ORSZÁGOS FÛTÉSI IDÉNY KEZDETÉVEL HÉTFÕN BUDAPESTEN IS ELINDULT A TÁVFÛTÉS. SZERDÁTÓL BRUTTÓ 7 FT-TAL CSÖKKENTI LITERENKÉNT A BENZIN ÉS 2 FT-TAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. MEGÖLTEK MÉG EGY EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓT NIGÉRIÁBAN AZ ISZLÁM ÁLLAMHOZ KÖTHETÕ SZÉLSÕSÉGESEK, MERT NEM KAPTAK VÁLTSÁGDÍJAT. RMDSZ: ERDÉLYRÕL SZÓLÓ ANGOL NYELVÛ PORTÁLT INDÍT A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG. SAJÁT PÁRTJÁNAK VEZETÕJÉT, CHRISTOPHE CASTANER-T NEVEZTE KI BELÜGYMINISZTERNEK A FRANCIA ELNÖK. TOMÁS PETRÍCEK AZ ÚJ CSEH KÜLÜGYMINISZTER MTI. TÁVOZOTT SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI KONZULÁTUSÁRÓL A HASOGDZSI-ÜGYET VIZSGÁLÓ TÖRÖK RENDÕRSÉG ÉS ÜGYÉSZSÉG NYOMOZÓCSOPORTJA. TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTER: ANKARA NEM KAPOTT BEISMERÕ NYILATKOZATOT RIJÁDTÓL A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ ELTÛNÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEIRÕL. HERBERT KICKL OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER MEGERÕSÍTETTE KÉTELYEIT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁVAL KAPCSOLATBAN. ROMÁN HATÁRRENDÉSZET: EMBERCSEMPÉSZETTEL GYANÚSÍTOTT IRAKI FÉRFIAK JUTTATTAK SZERBIÁBÓL ROMÁNIÁBA 14 IRÁNI ÉS IRAKI BEVÁNDORLÓT. GÖRÖG HATÓSÁG: MINTEGY 200 MIGRÁNS JUTOTT ÁT MA TÖRÖKORSZÁGBÓL GÖRÖGORSZÁGBA. A RENDÕRSÉG NEM ZÁRJA KI A TERRORGYANÚ LEHETÕSÉGÉT A KÖLNI TÚSZEJTÉS ESETÉBEN. KISIKLOTT EGY VONAT A MAROKKÓI FÕVÁROS KÖZELÉBEN, LEGKEVESEBB 10 EMBER MEGHALT ÉS MINTEGY KILENCVENEN MEGSÉRÜLTEK KIJEV SZERETNÉ JAVÍTANI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK UKRÁNNYELV-ISMERETÉT, ÉS RENDEZNÉ A HELYZETET BUDAPESTTEL. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNA TETTEKKEL IS BIZONYÍTSA, HOGY MEG AKARJA OLDANI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTTI HELYZETET! LIBANONI HÍRÜGYNÖKSÉG: LEGALÁBB KETTEN MEGHALTAK AMIKOR RIVÁLIS CSOPORTOK ÖSSZECSAPTAK EGY LIBANONI PALESZTIN MENEKÜLTTÁBORBAN. BÍRSÁGGAL SÚJTHATJÁK ROMÁNIÁBAN A BEJELENTETLEN TÜNTETÉSEK RÉSZTVEVÕIT SZÓL A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG JOGEGYSÉGI HATÁROZATA. FRANCIA BELÜGYMINISZTÉRIUM: LEGKEVESEBB TÍZEN MEGHALTAK A FRANCIAORSZÁG DÉLI RÉSZÉT SÚJTÓ ÁRADÁSOKBAN. 7,5 M FT ÓVADÉKOT ÁLLAPÍTOTT MEG ÉS ENYHÉBB BÛNÜGYI FELÜGYELETET RENDELT EL A BÍRÓSÁG A DÓZSA GYÖRGY ÚTI GÁZOLÓ ÜGYÉBEN. M. RICHÁRDNAK 3 HÓNAPON BELÜL KELL BEFIZETNIE AZ ÓVADÉKOT, ÉS NYOMKÖVETÕT KELL VISELNIE. MEGTÁMADTAK ÉS SZEXUÁLIS CSELEKEDETRE KÉNYSZERÍTETTEK EGY FUTÓNÕT VASÁRNAP ESTE A X. KERÜLETI JÁSZBERÉNYI ÚTON. A RENDÕRSÉG A TÁMADÓT ELFOGTA, SZEXUÁLIS ERÕSZAK ÉS SÚLYOS TESTI SÉRTÉS MIATT INDÍTOTT ELJÁRÁST. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A VONAT VÁCNÁL, A BUDAPEST-SZOB VONALON 30 PERCES KÉSÉS VÁRHATÓ. ELRENDELTE A BÍRÓSÁG EGY SZERB FÉRFI LETARTÓZTATÁSÁT, AKINEK AUTÓJÁBAN 20 KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK SZOMBATON RÖSZKÉNÉL. KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT NOVEMBER VÉGÉIG. MÁV: PÁLYAKARBANTARTÁS MIATT KEDDTÕL OKTÓBER VÉGÉIG CSAK SZÉPJUHÁSZNÉ ÉS SZÉCHENYI-HEGY ÁLLOMÁS KÖZÖTT JÁR A GYERMEKVASÚT.