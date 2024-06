Friss hírek érkeztek Varga Barnabás állapotáról

Marco Rossi is beszélt a Fradi csatárának állapotáról: – Nem tudom, hogy összeütközött-e a kapussal vagy bárkivel, zavaros volt a helyzet. Ezért volt ott a VAR, amely vizsgálta a büntetőt. Úgy tűnt, hogy Barnabás nincs eszméleténél, mindenki aggódott érte, az állapota miatt. Az orvosok elég lassan indultak be a pályára, talán nem voltak tisztában a helyzet súlyával. De azt mondhatjuk, hogy már nincs veszélyhelyzetben. Meg fogják operálni, mert eltört az arccsontja, de jól van, és ez a legfontosabb dolog.

Varga Barnabás arcában több csont is eltört a mérkőzésen történt ütközés során továbbá agyrázkódást is szenvedett. Nagy valószínűséggel műtét vár a @Fradi_HU csatárára. Az éjszakát a kórházban tölti Stuttgartban. Az egész csapat szorít érte! #csakegyutt #magyarok #SCOHUN

