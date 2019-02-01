2019. február 1.,
péntek, Ignác napja

Főként vidéki sportegyesületek kaptak a 500 milliós támogatásból

Hír TV

2019. február 1., péntek 15:40, frissítve: péntek 15:56

Három év alatt 500 millió forint támogatást kaptak a kis- és közepes sportegyesületek a Hiszek Benned Sport Program keretében – hangzott el a Sportegyesületek Országos Szövetségének tájékoztatóján. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával létrejött program főként a vidéki sportegyesületek számára nyújt anyagi segítséget többek között az utánpótlás bázis növelésére, sportági toborzó események szervezésére, versenyeztetésre, sporteszközökre, valamint sport szakemberek foglalkoztatására.

„Megközelíti az ezres nagyságrendet azon településeknek száma, ahol intézményes, szervezett keretekben az oktatási intézményeken kívüli sportolási lehetőség az adott településen működő egyetlen sportegyesületben van. Ezek az sportegyesületek 1-2-3 sportággal foglalkoznak. Ezek klasszikusan kis- és közepes sportegyesületek. Ha ezek a sportegyesületek nem jutnak az előrelépéshez szükséges, a fejlesztéseikhez szükséges támogatásokhoz, akkor a sport támogatását szolgáló célok azok meglehetősen nehezen tudnak érvényesülni” – mondta Deutsch Tamás.

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