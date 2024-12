Focival adóztak Fehér Miklós emlékének + videó

Megosztás itt:

Fehér Miklós tiszteletére húztak ismét mezt egykori válogatott labdarúgók, NB I-es csapattársak és a kiváló csatár gyermekkori barátai, míg a portugál Benfica legendája, Nuno Gomes videóüzenetében azt hangsúlyozta, hogy Miki alázatossága és játék iránti szenvedélye mennyire kimagasló volt.

A szurkolók ezúttal is négy csapatot láthattak. Itt volt a magyar válogatott mások mellett Király Gáborral, Fehér Csabával, Buzsáky Ákossal, Vincze Ottóval vagy Lipcsei Péterrel a soraiban. A Fradi legendája különös helyet foglal el a Fehér család szívében, hiszen Péter volt a mentora, amikor Miki fiatalon a Portóhoz került.

A tornán valósággal potyogtak a gólok, ezzel is emlékezve Fehér Miklós gyakran idézett mondatára, ami így hangzik: Engem a futball megtanított győzni, és megtanított veszíteni is, és megtanított arra is, hogy az öröm úgyis felülkerekedik a bánaton, és hogy a gól maga a boldogság, a gyógyír minden addigi kihagyott helyzetre.