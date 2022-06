FINA a Lupán

Megosztás itt:

“A Lupa kristálytiszta vize már tavaly májusban is gyorsan elnyerte a teljes európai élvonal tetszését, bár a néhány hidegebb áprilisi hét miatti vízhőfok, illetve a pandémia miatt még teljesen zártkörben tartott versenyek hűvösebb hangulatban teltek. Úgyhogy már csak ezért is várjuk nagyon, milyen pezsgő-vibráló atmoszférája lesz a vb-napoknak a klasszikus nyárban, immár hatalmas közönség előtt” – mondják a FINA szervezői.

Idén tehát ismét a Lupa ad helyet a FINA nyíltvízi versenyeinek. A strand természetesen továbbra is várja vendégeit, azonban a verseny miatt lezárt Beach egy részét a strandolók - a világverseny ideje alatt - nem használhatják, ezért a Lupa a vendégek megértését kéri. Június 20-tól tehát megváltozik a “csobbanási rend” Budapest tengerpartján, de ez nem zavarja a hűsölni vágyó strandolókat, hisz’ kedvenc területeik, mint a Sportpályák, Vidámpart, a Wibit, a Beach Clubbok és szolgáltatások továbbra is zavartalanul üzemelnek.

“Jó időre számítunk és nagyon izgalmas versenyekre, tehát igyekszünk fürdővendégeinknek is megfelelni és a világverseny kiemelt helyszíneként is helytállni, ezért mostantól, a versenysorozat végéig a vendégeket a Beach mellett a nemrég megújult Lupa Öböl is várja” - mondta Németh Zoltán, a Lupa sportmenedzsere.

Lupa sajtóosztály