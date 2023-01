FIFA-gála - Messi és Mbappé versenyben az év legjobbja címért, Ronaldo nincs a listán

Megosztás itt:

A férfiak 14-es listáján ott van a katari világbajnokságon az argentinokat győzelemre vezető, s a torna legjobbjának megválasztott argentin Lionel Messi és a döntőben mesterhármast szerző, gólkirály francia Kylian Mbappé is, a portugál Cristiano Ronaldo neve azonban nem szerepel a 14-es listán. Utóbbi játékos 2016-ban és 2017-ben is legjobb lett a FIFA-nál, majd a következő három évben szerepelt a legjobb három között.

Tavaly és tavaly előtt a lengyel Robert Lewandowski lett a legjobb a nemzetközi szövetségnél, a Bayern Münchentől a Barcelonához szerződött csatár most is ott van a jelöltek között. A friss világbajnok argentin válogatottból Messin kívül csak Julian Alvarez szerepel a listán, amelyen csupán négy olyan játékos van, aki nem volt ott a vb-n.

Az egyik ilyen az aranylabdás Karim Benzema, rajta kívül különböző okokból Sadio Mané, Erling Haaland és Mohamed Szalah sem lépett pályára Katarban. A jelöltek között van még Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Asraf Hakimi, Luka Modric, Neymar és Vinicius Junior.

Az edzők között öten pályáznak az Év Legjobbja-címre, köztük van a vb-győztes argentin Lionel Scaloni és a marokkóiakat nagy meglepetésre vb-elődöntőig vezető Valid Regragui.

A női játékosoknál is 14-es a lista, a női edzőknél pedig hat jelölt közül kerül majd ki a győztes, s mindkét nemnél a kapusokra is külön lehet voksolni, emellett egy szurkolói díj is gazdára talál.

A szavazásban hagyományosan a válogatottak csapatkapitányai és szövetségi kapitányai, valamint újságírók vesznek részt, a szurkolók pedig február 3-ig szavazhatnak a FIFA honlapján.

A FIFA február elején hozza nyilvánosságra a kategóriánkénti legjobb hármat, majd a díjat február 27-én, Párizsban adják át.