Festetics Vágta Gyenesdiáson

A negyedik hullám már kopogtat az ajtón – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor világossá tette, hogy a környező országokban és a nyugati országokban sokkal erőteljesebben terjed a vírus. Orbán Viktor hozzátette: a kormány és az operatív törzs egész nyáron dolgozott és felkészült a negyedik hullámra. Vannak még magyarok Afganisztánban, katonák is, őket biztonságosan ki kell menekíteni az országból - mondta a kormányfő. KKM: várhatóan éjfél körül Budapestre érkezik a mentőakcióban résztvevő első repülőgép Afganisztánból. Eddig soha nem látott mértékű nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok – jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. A nyugdíjprémium a gazdasági növekedés mértékétől függ, azonban a rendszerváltás óta nem tapasztalt rekordszintű növekedés jelentős plusz nyugdíjat vetít előre - mondta Gulyás Gergely. Lehetőség lesz nyugdíjprémiumot fizetni - erősítette meg a miniszterelnök. Orbán Viktor jelenleg 50-56 ezer forintos egyszeri kifizetést lát valószínűnek, de az összeg akár jóval magasabb is lehet. Komoly veszélyben vannak, akik még nem oltatták be magukat - figyelmeztetett Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Tízezrek vettek részt a szombati rendezvényeken. A Szent István-napi ünnepi programok ma is folytatódnak - hívta fel a figyelmet Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Csaknem ötvenezer ember vett részt a budai Vár programjain augusztus 20-án - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Országunk függetlenségének lényege, hogy megőrizzük hitünket, magyarságunkat, továbbá szeretettel és alázattal dolgozzunk közösségeinkért - hangoztatta Potápi Árpád János államtitkár. Hét embert öltek meg a kabuli repülőtér közelében feltorlódott tömegben, ahol több ezren gyűltek össze, hogy megpróbáljanak elmenekülni Afganisztánból, miután a tálib iszlamisták átvették a hatalmat - derült ki a brit védelmi minisztérium közleményéből. Visszatér Afganisztánban Haníf Atmar volt külügyminiszter - közölte az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió a hatalomra került tálibok képviselőit idézve. A hazájukban és a környező országokban kell segíteni az afgán menekülteknek - mondta az Európai Bizottság uniós belügyekért felelős tagja. Sebastian Kurz osztrák konzervatív kancellár ellenzi, hogy több Afganisztánból menekülő embert fogadjanak be országába most, hogy a közép-ázsiai országban a radikális tálibok átvették a hatalmat. Törökország nem tud megbirkózni egy Afganisztánból kiinduló újabb menekülthullámmal - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Milos Zeman cseh államfő úgy véli, hogy Afganisztán esetében Donald Trump és Joe Biden amerikai elnök is hibát követett el és felelős a kialakult kedvezőtlen afganisztáni helyzetért. A koronavírus-fertőzöttek száma 211,3 millió, a halálos áldozatoké 4,4 millió a világon. Olaszországban a negyven évnél idősebbek között emelkedik ismét a betegek száma, akiknek majdnem egynegyedét az oltásban lemaradt Szicília szigetén regisztrálták az olasz sajtó adatai szerint. Oroszországban az igazolt fertőzöttek száma 20 564-gyel - ez a legalacsonyabb szám június 27. óta - 6 747 087-re emelkedett a hivatalos adatok szerint. Megkezdődött Izraelben 1,4 millió gyermek szerológiai tesztelése a koronavírus-fertőzésen gyakran tünetmentesen átesettek kiszűrésére - jelentette a Háárec című újság hírportálja. Az izraeli légierő a Gázai övezetet uraló Hamász terrorszervezethez tartozó célpontokat lőtt a gázai övezetben válaszul a szombati határ menti támadásokra, melyekben életveszélyesen megsebesült egy izraeli katona. Hűvösebb és csapadékosabb idő várható a jövő hét második felében, van ahol a 20 fokot sem érik el a csúcsértékek – OMSZ. Erőszakkal próbálta átlépni a szerb-magyar határt migránsok egy csoportja Mórahalom közelében - közölte a rendőrség. Halálos baleset történt Zics térségében szombat este - közölte a rendőrség. A szabadságukról Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások miatt torlódás alakult ki a röszkei és a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyek belépő oldalán. A magyar női röplabda-válogatott nagy csatában, 3:2-re kikapott a svájci csapattól az Európa-bajnokságon. Legalább tizenöt érmet, benne három-öt aranyat vár a Tokióban versenyző csapattól Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.