Őrült hajrában kapott ki Norvégiától a férfi kézilabda-válogatott

A második felvonás elején ismét egyenlített a támadásban elkövetett magyar hibákat kihasználó ellenfél. Továbbra is masszívan, taktikusan védekezett a magyar válogatott, az állás döntetlen és kétgólos különbség között ingadozott. Az utolsó tíz percen belül kétszer is támadtak a magyarok a plusz kettőért, egyszer sem jártak sikerrel, a skandinávok pedig a 16. perc (7-6) után az 57. percben (24-23) ismét vezettek. Már csak 61 másodperc volt hátra, amikor Lékai Máté egyenlített, majd egy bravúros labdaszerzés után Imre Bence egyedül vezette a labdát a kapura, de Torbjörn Bergerud védeni tudott, végül Alexandre Blonz két másodperccel a vége előtt bedobta a norvégok győztes gólját, így a végig taktikusan védekező, a játékot tudatosan lassító magyar együttes pont nélkül maradt.

A két csapat legutóbb március közepén a tatabányai olimpiai selejtezőtornán találkozott egymással, akkor a norvégok magabiztosan, 29-25-re nyertek. Az ötkarikás játékokat is remekül kezdték, ugyanis Argentína után a franciákat is öt góllal legyőzték. A magyarok keretében megtörtént az első csere: a beálló Rosta Miklós kisebb megbetegedése miatt a jobbszélső Rodrígez Álvarez Pedro került a helyére.

