Férfi kézilabda BL: A német bajnok legyőzésével kezdett a Szeged

Fantasztikusan kezdte a második félidőt a Szeged, és úgy is folytatta: 13 perc alatt 9-1-es sorozatot produkált, mert támadásban és védekezésben is tudott javulni, Mikler pedig továbbra is halmozta a bravúrokat, így a 47. percben már 28-21 volt az állás. Miután sorozatban háromszor betaláltak a németek, a svéd vezetőedző, Michael Apelgren időt kért. Együttese hét perc után szerzett ismét gólt, de Bánhidi Bence az első és egyetlen találatával biztosította a csongrádiak sikerét.

A csongrádiaktól hét játékos távozott és hat érkezett a nyári szünetben, ehhez képest gyorsan és olajozottan működött a támadójáték, a védekezés pedig stabil volt. Az állandóságot ekkor Mikler Roland képviselte, aki ezúttal is bravúrosan védett. A németek csereként beállt kapusa, Nikola Portner is remekelt, az ő védéseire alapozva fordított, és a szünetben 18-17-re vezetett a Magdeburg.

