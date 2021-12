Ferencvárosi győzelem a BL-ben

Megosztás itt:

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló, A csoport: FTC-Telekom Waterpolo - Jadran Split (horvát) 14-8 (4-1, 5-2, 4-3, 1-2)

a magyar csapat gólszerzői: Ubovic 3, Merkulov, Varga Dé., Vigvári, Vámos 2-2, Gábor, Damonte, Jansik

Az eddig négy döntetlen mellett egy sikerrel rendelkező Ferencváros felkészülését vírusfertőzés nehezítette, a járvány a keret több mint felét érintette. Ezzel együtt is jól kezdett a 2019-ben győztes, elmúlt idényben döntős magyar együttes, amely a lelkes publikum bíztatásának megfelelően hatékonyan védekezett, még egy kettős emberhátrányt is megúszott. A betegségek miatt nem tökéletes erőnlét miatt sűrű cserékkel operált Varga Zsolt edző. Az FTC az első nyolc percben háromgólos előnyt harcolt ki, és ezt a nagyszünetig meg is tudta duplázni, noha ezt a friss horvát kupagyőztes kapuscserével is próbálta gátolni.

A fordulást követően kissé bealudt a házigazda, 9-5-re felzárkózott a Split, ennél közelebb azonban nem jutott, sőt, a záró felvonást addigi legnagyobb, hétgólos előnyével kezdhette meg az FTC. A hajrára lassult kissé az iram, végül hatgólos különbség állt az eredményjelzőn, ezzel immár sorozatban 23 tétmeccse veretlen a magyar csapat.

A mérkőzés legeredményesebbje a Split játékosa, Jerko Marinc-Kragic volt négy találattal, magyar részről négyen is dupláztak, Nemanja Ubovic pedig háromszor volt eredményes.

Ebben a csoportban még a szerb Novi Beograd és Radnicki Kragujevac, az olasz Brescia, a georgiai Dinamo Tbiliszi, a görög Olimpiakosz és a spanyol Barceloneta szerepel.

A B csoportban érdekelt Genesys OSC Újbuda szerdán 19 órától a horvát Jug Dubrovnik vendégeként szerepel.

A két nyolccsapatos csoportból az első négy helyezett jut a sorozat belgrádi nyolcas döntőjébe, ugyanakkor a házigazda Novi Beograd helye garantált a végjátékban.