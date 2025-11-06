Ferencvárosi diadal az Európa-ligában

Megosztás itt:

A magyar bajnok góljait Gavriel Kanichowsky, Cadu és Lenny Joseph szerezte, az FTC pedig a találkozó nagy részében fölényben játszott és nem sok esélyt adott a riválisnak.

Robbie Keane vezetőedző együttese így négy meccsen szerzett tíz pontjával a harmadik, nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az El főtáblán.

A zöld-fehérek a három hét múlva esedékes következő körben a török Fenerbahcéhoz látogatnak.

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:

Ferencvárosi TC-PFC Ludogorec (bolgár) 3-1 (1-0)

------------------------------------------------

Groupama Aréna, 18 789 néző, v.: Mohammed Al-Hakim (svéd)

gólszerzők: Kanichowksky (31.), Cadu (53.), Joseph (87.), illetve Son (78.)

sárga lap: Keita (20.), Yusuf (51.), illetve Almeida (17.), Verdon (56.), Marcus (65.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Keita (Tóth A., a szünetben), Kanichowsky (Ötvös, 80.), Zachariassen (Romao, 67.), Cadu - Pesic (Varga B., 80.), Yusuf (Joseph, 63.)

Ludogorec:

----------

Padt - Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov - Naressi (Csocsev, 71.), Stanic, Duarte (Jordanov, 75.) - Marcus (Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Vidal (Machado, 87.)

I. félidő:

----------

31. perc: Makreckis jobb oldali beadását Yusuf fejelte keresztbe a védők mögül kibújó Kanichowsky irányába, az izraeli játékos pedig akrobatikus mozdulattal, nagyjából négy méterről lőtt a keresztléc alá (1-0).

II. félidő:

-----------

53. perc: Zachariassen tört előre erőszakosan a jobb oldalon, majd az elveszettnek tűnt labdát fejjel még továbbította az ötös környékére, ahol a bolgár védők bizonytalankodását Cadu használta ki, és az elé kerülő labdát nyolc méterről a bal sarokba bombázta (2-0).

78. perc: Son és a csereként beállt Ivanov bolondították meg egy kissé a Ferencváros védelmének bal oldalát, végül pedig Son lőhetett 15 méterről és a hosszú sarokba bombázott (2-1).

87. perc: Joseph lódult meg egy remek labdával a középpálya bal oldalán, befelé húzott, egy testcsellel kimozdította egyensúlyából a védőjét, majd a rövid sarokba lőtt, a lapos lövés végén a labda a kapufáról vágódott a gólvonal mögé (3-1).

A hazai szurkolók már a kezdő sípszó előtti percekben remek hangulatot teremtettek a stadionban, ahol csaknem teltház előtt léphettek pályára a felek.

Türelmesnek tűnő labdajáratással kezdett a Ferencváros, amely aztán néhány perccel később majdnem ráfizetett a védekező játékosok helyezkedési hibájára: az első gólszerzési lehetőség ugyanis ennek következtében a vendégek előtt adódott, Marcus azonban 14 méterről célt tévesztett. Ettől eltekintve az első húsz percben túlnyomó részt az FTC akarata érvényesült, igaz, nem sikerült áttörni a bolgárok védelmét, amely a legtöbb esetben stabilnak bizonyult. A félidő derekán aztán Pesic pillanatai következtek: a zöld-fehérek csatára előbb egy röviden hátrapasszolt labdára startolt rá remekül, de pontatlanul centerezett, majd ziccerben - de lesről - a kapusba lőtt hat méterről. A fokozódó hazai nyomás közben Pesic, Yusuf és Zachariassen helyezkedett a Ludogorec 16-osán belül, a társak pedig rendre az ő irányukba ívelték a labdát. Egy ilyen akció végén összejött a vezető gól a Ferencvárosnak, amely majdnem kétgólos előnnyel vonulhatott a szünetre, Yusuf találatát azonban VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

Térfélcsere után aztán hamar sikerült az FTC-nek megdupláznia az előnyt, igaz, ehhez kellett az egyre bizonytalanabbá váló bolgár védők közreműködése is. Dibusznak először az 58. percben akadt dolga a hazaiak kapujában, a magyar válogatott kapus akkor egy jobb sarokra tartó fejest védett bravúrosan, majd a következő percekben többször is játékba kellett avatkoznia, a razgradi együttes ugyanis - kissé váratlanul - hosszú percekre a kapuja elé szegezte a házigazdát. Bár a zöld-fehérek kisvártatva kiszabadultak ebből a szorításból és ígéretes akciókat is vezettek, a hajrához érve szinte a semmiből szépített a Ludogorec. Ennek eredményeként akár még izgalmasak is lehettek volna az utolsó percek, ám a hazai ellentámadások egyre-másra érkeztek, s az egyik ilyen akció végén Lenny Joseph lőtt szép gólt, ezzel pedig otthon tartotta a három pontot az FTC.

Fotó: Gabi Kanichowsky, a Ferencváros játékosa (j) gólt szerez a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. november 6-án. MTI/Illyés Tibor