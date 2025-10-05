Pontosztozkodás a Groupama Arénában a Ferencváros-Paks rangadón

Megosztás itt:

A góllövőlistát - csapattársával, Gruber Zsomborral holtversenyben - vezető Varga Barnabás 100. tétmérkőzését játszotta a Ferencvárosban, és a 63. gólját szerezte meg.

A Paks - az előző idény végét is hozzáadva a sorozathoz - tizenegy forduló óta veretlen a bajnokságban.

Fizz Liga, 9. forduló:

Ferencváros-Paksi FC 2-2 (1-1)

Groupama Aréna, 14 071 néző, v.: Csonka

gólszerzők: Varga B. (31.), Pesic (87.), illetve Pető (21.), Windecker (93., 11-esből)

sárga lap: Szalai G. (19.), Ötvös (47.), Yusuf (54.), Tóth A. (92.), Abu Fani (93.), illetve Kinyik (19.), Haraszti (40.), Balogh B. (43.), Hahn (97.)

Ferencváros:

Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Levi (Abu Fani, 54.), Kanichowsky (Tóth A., 68.), Ötvös (Gruber, 83.), Nagy B. - Joseph (Yusuf, a szünetben), Varga B. (Pesic, 68.)

Paks:

Kovácsik - Hinora (Hahn, 89.), Lenzsér, Kinyik, Szabó J., Silye - Haraszti (Böde, 65.), Windecker, Balogh B., Pető (Horváth K., 65.) - Tóth B. (Osváth, 80.)

A Ferencváros csütörtökön nemzetközi szinten is megfelelő iramú mérkőzést játszott és nyert meg a KRC Genk ellen az Európa-ligában,

vasárnap azonban a paksiak a bajnoki elejétől próbálták megakadályozni, hogy Robbie Keane vezetőedző együttese ezúttal is lendületbe jöjjön.

A hazai támadásoknál Varga Barnabást gyakran szabálytalanságok árán állították meg a vendégek, közben a Magyar Kupa címvédője - Pető Milán révén - az első kaput eltaláló lövéséből megszerezte a vezetést.

Érthető, hogy

a vendégek próbálták féken tartani Vargát, mivel a 30 éves csatár a vasárnapi bajnoki előtt tizenöt gólnál tartott az ősszel.

A válogatott világbajnoki selejtezősorozatában háromszor volt eredményes, a Bajnokok Ligája-selejtezőben hat, az Európa-liga-főtáblán eddig egy gólt szerzett, a bajnokságban pedig öt találattal kezdte a mérkőzést.

Aztán a 31. percben már hatnál tartott, mivel egyenlített, s nem mellékesen a tizenhat őszi gólja közül a kilencediket érte el fejjel.

Fordulás után is rengeteg szabálytalanság tördelte a játékot, így a színvonal is visszaesett kicsit. A hazai cseréknek köszönhetően aztán a Ferencváros a hajrában ritmust váltott, de Bamidele Yusuf és Aleksandar Pesic is csak gólhelyzetig jutott. A szerb csatár a 87. percben mégis betalált, s úgy tetszett, a fővárosi zöld-fehérek megnyerik a rangadót, de a hosszabbításban Tóth Alex arcon csapta Windecker Józsefet a tizenhatoson belül, és a VAR-vizsgálat után a vendégek büntetőhöz jutottak, Windecker pedig egyenlített.

A két csapat a Groupama Arénában 2018 augusztusa után játszott újra döntetlent, amellyel

a paksiak továbbra is veretlenek a bajnokságban,

összességében pedig május közepe, tizenegy forduló óta nem veszítettek NB I-es meccset.

Fotó: Aleksandar Pesic (b), a Ferencváros jétékosa gólt lő a labdarúgó Fizz Liga 9. fordulójában, a Ferencvárosi TC - Paksi FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. október 5-én. MTI/Hegedüs Róbert