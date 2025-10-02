Keresés

Sport

Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából

2025. október 02., csütörtök 22:55 | MTI
Ferencváros Genk labdarúgás Európa Liga

A magyar bajnoki címvédő Ferencváros Varga Barnabás góljával 1-0-ra nyert a belga Genk vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti második fordulós mérkőzésén.

  • Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából

A zöld-fehér együttes szervezett játékkal rukkolt elő Belgiumban és a válogatott csatár 44. percben fejjel szerzett góljának köszönhetően elvitte a három pontot Genkből. Varga a második félidő elején büntetőt rontott.

A Ferencváros két forduló után négy ponttal a továbbjutást érő 11. helyen áll a tabellán.

Az FTC az El-alapszakasz harmadik fordulójában, október 23-án a Red Bull Salzburg vendége lesz.

Fotó: A gólszerző Varga Barnabásnak (b), a Ferencváros játékosának gratulálnak csapattársai a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában játszott Genk - Ferencvárosi TC mérkőzésen a genki Cegeka Arénában 2025. október 2-án. MTI/Szigetváry Zsolt

