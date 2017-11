Felzúdultak a szabadstrandra tervezett jachtkikötő miatt

Magán-vitorláskikötő építését tervezik Siófokon. A létesítmény a város egyik szabadstrandja és a mögötte lévő luxusapartmanok elé kerülne, ami a nyaralók, a horgászok és a szörfösök érdekeit is sértheti. A Natura 2000-es területen egyszer már elutasította a környezetvédelmi hatóság a kikötőépítési terveket.

A 99 férőhelyes magán-vitorláskikötő 200 méter hosszan nyúlna be a tóba. Az érintett partszakasz népszerű szabadstrand, ahol gyakran edzenek szörfösök is, a kikötő azonban sokak szerint ellehetetlenítené a sportolást és a strandolást is.

„Összességében az ellen vagyok, hogy egy ingatlanberuházás mindenfajta közösségi érdeket figyelmen kívül hagyva építsen meg valamit. Személyesen ez ellen vagyok, és amellett, hogy a minőségi vízi turizmus helyet kapjon” – mondja Uracs Ami, a Szabadstrandmegóvó Baráti Kör egyik tagja.

Az ellenzők attól is tartanak, hogy a több száz méterre benyúló magánsziget az áramlási viszonyokat is megváltoztatja, ami iszaplerakódást idézne elő. Ez a fürdőzők mellett a horgászoknak is rossz lenne – mondja a Siófoki Horgászegyesület elnöke.

„A terület attól különleges, hogy komoly áramlások vannak a vízben, és a halak szeretik –mind a békés, mind a ragadozó halak. Egyébként ez a terület az egyik legjobb balinos pálya, szeretik a balinok, látványos, ahogy rabolnak, és a horgászok szeretnek rájuk horgászni mind csónakból, mind pedig partról” – emelte ki Kalauz Zoltán.

Az ügy jelenleg a környezetvédelmi hatóságnál van, ezután jöhet majd az építési hatósági szakasz. A Balaton területén kikötő létrehozása nem az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, így Siófok jelenleg tehetetlen.

„Hosszú-hosszú évek óta húzódik a folyamat, amelyben a kivitelező egy újabb eljárást kezdeményezett, hiszen 2012-ben Fejér megye már megszüntette az eljárást, környezetvédelmi szempontok alapján nem engedélyezte a kikötőt, és nem is tudtak továbbmenni. Azonban az idén Veszprém megyéhez folyamodtak egy újabb eljárásra” – ismertette Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester.

A beruházó csak közleményben reagált a sajtóhírekre, azt írta: tíz éve azzal a feltétellel vásárolták meg a területet, hogy a Balaton-törvény lehetőséget ad kikötő létesítésére, ezért azt mindenképpen meg akarják valósítani.