Felkészülés a világbajnoki selejtezőre – a legjobb magyar lányok legyőzték Szlovákiát

Női barátságos mérkőzés:

Szlovákia-Magyarország 0-1 (0-1)

Szarvas Alexandra szövetségi kapitány együttese a jövő tavasszal esedékes világbajnoki selejtezőkre készül, s az Új Hidegkuti Nándor Stadionban pénteken rendezett, Luxemburg ellen 4-0-ra megnyert barátságos találkozó után kedden lényegesen erősebb válotgatottal mérkőzött meg Szencen.

A magyar nemzeti csapat a 45., míg ellenfele a 46. a világranglistán, ennek megfelelően kiélezett volt az összecsapás, amelyen Szabó Viktória kilencedik percben szerzett góljával nyertek a magyarok.

A női labdarúgó-világbajnokságot 2027. június 24. és július 25. között rendezik meg Brazíliában. A vb-selejtezők európai csoportbeosztását november 4-én készíti el az UEFA, a selejtezőmérkőzéseket február és június között játsszák le a csapatok, a rájátszásra jövő nyáron és ősszel kerül sor.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)