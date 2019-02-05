2019. február 5.,
kedd, Ágota, Ingrid napja

Felfüggesztett börtönt kapott a sztáredző

Hír TV

2019. február 5., kedd 16:00

Egy éves felfüggesztett börtönbüntetést kapott José Mourinho adócsalás miatt. A letöltendő szabadságvesztést 180 ezer euróval váltotta ki a labdarúgóedző, akinek még kétmillió eurós bírságot is ki kellett fizetnie. A spanyol adóhatóság a 2011-es és 2012-es adóbevallásában talált összesen 3,3 millió eurós hiányt.

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