Félbeszakadt és nem folytatódik a ZTE-Puskás Akadémia mérkőzés

Nyolcan meghaltak, nyolcan súlyosan, negyvenen pedig könnyebben megsérültek, amikor lesodródott az útról, és a hídpillérnek csapódott egy turistabusz az M7-esen, Szabadbattyán térségében hajnalban. A tragédia okai egyelőre ismeretlenek. A székesfehérvári kórházba összesen 20-an kerültek, de közülük 17-en már haza is mehettek. A három bent maradt beteg közül kettőt borda míg egyet combnyaktöréssel kezelnek. Orbán Viktor őszinte részvétét fejezte ki a buszbalesetben elhunyt áldozatok családtagjainak. A miniszterelnök közösségi oldalán a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánt. A baloldal kétszínűségének iskolapéldája, hogy miután a Momentum megfúrta a budapesti olimpiát, most mellette kampányol - fogalmazott híradónknak Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A Jobbik frakciójához csatlakozhat, a korábbi szocialista, jelenleg LMP-s Demeter Márta, ha mandátumot szerez a jövő évi választásokon. A hírt az LMP is megerősítette. A jogvédőknek semmi keresnivalójuk az oktatásban - jelentette ki az oktatási ombudsman a Mediaworks Hírcentrumának. Aáry Tamás Lajos azt mondta: az tanítson, akinek erre megfelelő végzettsége van. Erdő Péter bíboros megáldotta a Nagyboldogasszony ünnepén bemutatott mise után a Debreceni Virágkarnevál Szent Koronát ábrázoló és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére készült virágkocsiját az esztergomi bazilika mellett. Dennis Prager amerikai rádiós műsorvezető, író szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek igaza volt, amikor nem engedett be számtalan embert a Közel-Keletről. A koronavírus-fertőzöttek száma 206,7 millió, a halálos áldozatoké 4,35 millió a világon. Megkétszereződött a kórházban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában az utóbbi két hétben, főként azok szorulnak ápolásra, akik nem kaptak védőoltást - közölte Verica Jovanovic, az országos közegészségügyi intézet igazgatója. Ausztria enyhített a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt beutazási korlátozásokon a Nagy-Britanniából, Oroszországból, a Dél-Afrikai Köztársaságból, Indiából, Nepálból, Botswanából és Zambiából érkezők számára. Csaknem 215 ezren tüntettek Franciaország-szerte szombaton a koronavírus-járvány megfékezése érdekében életbe léptetett korlátozások ellen. Negyedik napja haladja meg a nyolcszázat a halálos áldozatok száma Oroszországban. Már éjszaka is oltanak Izraelben, miközben megtelnek a kórházak a Covid-19 betegekkel - jelentette a helyi média. Az afganisztáni tálib lázadók elkezdtek minden irányból betörni Kabulba - közölte az afgán belügyminisztérium. A már az afgán főváros kapujába is eljutott tálib lázadók és a kormány is békés hatalomátadásra készül mindkettő vasárnapi nyilatkozatai szerint. A tálib lázadók immár Afganisztán összes határátkelőjét az ellenőrzésük alatt tartják, így az országot már csak légi úton, a kabuli repülőtérről lehet elhagyni - közölték afgán tisztségviselők. Asráf Gáni afgán elnök elhagyta az országot, és Tádzsikisztán irányába távozott - jelentette a Reuters egy magas rangú belügyi tisztségviselőre hivatkozva. A tálib felkelők behatoltak az elnöki palotába Kabulban, és elfoglalták az épületet. Az Egyesült Államok evakuálja a kabuli amerikai nagykövetség - még az afgán fővárosban tartózkodó - személyzetét, miután a tálibok betörtek a városba - jelentette be Anthony Blinken amerikai külügyminiszter az ABC televíziónak. Az afganisztáni válság és a fehérorosz vezetés fellépései is azt mutatják, hogy minél előbb át kell alakítani az Európai Unió migrációs rendszerét - írta a Twitteren Margarítisz Szkínász, az európai életmódért felelős uniós biztos. Az Afganisztánban maradt németek, helyi segítőik és családtagjaik kimentésére készül a német hadsereg sajtóértesülések szerint. Franciaország megerősíti katonai jelenlétét az emírségekben, hogy kimenekítse állampolgárait - jelentette be a francia külügyminisztérium. Agyonlőtték Szahar Iszmailt, Jafit Sasa-Biton oktatási miniszter arab kisebbséggel kapcsolatos ügyeinek főtanácsadóját, az Új Remény párt országos listájának 17. helyezettjét Izraelben. Legkevesebb húszan életüket vesztették vasárnapra virradóra az észak-libanoni Akkar városában egy üzemanyagtartály felrobbanása következtében. Több mint ötven embert szállítottak kórházba New York államban egy buszbaleset következtében. Legkevesebb 57 ember halt meg Törökországban, a Földközi-tenger partvidékét sújtó áradásokban. Több tucat embert eltűntként tartanak nyilván. Legkevesebb 724 ember vesztette életét, és több mint 1800-an sérültek meg a Haitit megrázó 7,2-es erősségű földrengésben. Posztumusz Bátorságrenddel tüntette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök annak a tűzoltógépnek a személyzetét, amely szombaton zuhant le Törökországban. Két család tagjai verekedtek össze Kétegyházán, többen megsérültek - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Baleset miatt várhatóan 21 óráig szünetel a vonatközlekedés a dél-balatoni vonalon Szabadisóstó és Siófok között. A szabadságukról Nyugat-Európából hazatérő és a nyaralásból visszainduló vendégmunkások miatt torlódás alakult ki a röszkei autópálya-határátkelőhelyen, a hétvégén a röszkei közúti átkelő csak belépésre használható - közölte a rendőrség. 75 esztendős korában elhunyt a Bayern München és a német labdarúgás ikonikus alakja Gerd Müller. A magyar női ifjúsági kézilabda-válogatott címvédőként 25:19-re legyőzte Németországot a Montenegróban rendezett Európa-bajnokság döntőjében. A házigazda magyar válogatott szerezte meg a bronzérmet a Debrecenben zajló U19-es női kosárlabda-világbajnokságon, miután a helyosztón 88:67-re legyőzte Malit. Nem folytatódik a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójában a Zalaegerszeg-Puskás Akadémia FC mérkőzés, amely felhőszakadás miatt a 70. percben, 2:1-es vendégvezetésnél szakadt félbe.