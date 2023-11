Fel kell készülni arra, hogy elmarad a bolgár–magyar meccs + videó

Megosztás itt:

Először azt hihettük, Kosztadin Dimitrov, Plovdiv polgármestere a Bolgár Labdarúgó Szövetség ellenzékéhez tartozik. Gondoljunk csak bele, miként reagálna arra a felkérésre itthon Debrecen, Győr vagy éppen Miskolc polgármestere, hogy a Puskás Aréna helyett a város stadionja adhat otthont a magyar labdarúgó-válogatott valamelyik Európa-bajnoki selejtezőjének. Örömmel kapnának a lehetőség után, s mögéjük állna az egész város. Ezzel szemben Kosztadin Dimitrov a szövetségi felkérésre csütörtökön úgy reagált, hogy építési munkálatok miatt nem lehet megrendezni a plovdivi Hriszto Botev-stadionban a Bulgária–Magyarország Európa-bajnoki selejtezőt. Dimitrov az új stadiont építő, DZZD College nevű építőipari vállalat szakvéleményére hivatkozik, amely szerint 2023. november 13. és 20. között nem ajánlott labdarúgó-mérkőzéseket játszani a létesítményben. Micsoda pech, hogy a Bulgária–Magyarország meccset éppen november 16-án rendezik…

Csak éppen az egyik kivitelező, a PIMK időközben képeket is közölt a stadionban és a környékén zajló munkálatokról. Ennek ismeretében egyet kell értenünk a szakvéleménnyel. Mintha olyan otthonra adnának ki a hatóságok lakhatási engedélyt, amibe nemhogy a vizet nem vezették be, még a tetőt sem húzták fel rá, csupán a szarufák meredeznek az ég felé. A saját szemünkkel is meggyőződhetünk immár arról, hogy itt nem lehet futballmeccset rendezni.

A bolgár szövetség vajon ne tudott volna a plovdivi állapotokról?

S mindjárt az a következő kérdés, a bolgár szövetség vajon ne tudott volna a plovdivi állapotokról? Kizárt. Nézzük a folyamatot egészében. A bolgár szövetség képtelen úrrá lenni a bolgár labdarúgás válságán, helyesebben a szervezet maga a válság legfőbb oka. Az Eb-selejtezőknek a továbbjutás reményében nekivágó válogatott csúnyán leszerepel, hat mérkőzés után csupán két ponttal utolsó a selejtezők G csoportjában. Bűnbakként odadobják a forrongó népnek a szövetségi kapitányt, Mladen Krstajicot (Ilian Iliev lett az utódja, aki a fiát is behívta a keretbe), de ez a döntés sem csillapítja le a kedélyeket. A szurkolók ostorozzák a szövetséget, nyílt titok, hogy tüntetésre készülnek a magyarok elleni mérkőzésen. A szövetség ebben a helyzetben a labdarúgás történetében példátlan módon először arra kér engedélyt az Európai Labdarúgó-szövetségtől, hadd rendezze zárt kapuk mögött és új helyszínen, Szófia helyett Plovdiban a Bulgária–Magyarország Európa-bajnoki selejtezőt. Aztán „véletlenül” kiderül, Plovdivban nem lehet meccset játszani.

Most már csak azt kell valahogy elérni, hogy az utolsó számításba jövő helyszín, Razgrad is valamiért alkalmatlan legyen a találkozó megrendezésére. Ha ez kimondatik, az egyenlő azzal, hogy Bulgária nem tudja vállalni a találkozó lebonyolítását. Szóba jöhetne semleges helyszín, mondjuk a szomszédban Nis, netán Szkopje, de a drukkerek oda is el tudnak utazni, a botrány kockázata még nagyobb lennne, Hamburgba pedig csak nem lehet elvinni a bolgár–magyar összecsapást, mint a Sahtar–Barcelona Bajnokok Ligája-csoportmeccset.

Időt akar nyerni a bolgár szövetség – hogyan dönt az UEFA?

A bolgár válogatottnak már úgyis mindegy. Kijutásról már szó sem lehet, az utolsó helyről is szinte lehetetlen elmozdulni. A bolgár szövetség nyilván időt akar nyerni. A puskaporos hangulatban jobban járna, ha november 16-án nem lenne semmiféle meccse odahaza. A labda most már inkább az UEFA térfelén pattog. Kérdés, hogy Nyonban meddig nézik tétlenül a bolgárok szerencsétlenségét. Ismerve az UEFA gyakorlatát, addig húzzák, halasztják a döntést, ameddig csak lehet. Még az sem kizárt, hogy ha netán valóban elmarad a mérkőzés, az UEFA nem dönt azonnal a pontok sorsáról, megvárja a sorozat végét, hátha a meccsnek utólag nem is lesz jelentősége.

Ez persze ellenkezik a magyar válogatott érdekével, hiszen hirtelen a Magyarország–Montenegró mérkőzés lépne elő sorsdöntő meccsé. Immár az MLSZ-nek is fel van adva a lecke, nem nézheti tétlenül a bolgárok szerencsétlenkedését.

