Federer a nyolcaddöntőben, Venus nyerte a Williamsek párharcát

5.50 - SZERDÁN IS REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.30 - LISTÁZZÁK A KISTELEPÜLÉSI BÁZISSZAVAZÓKAT - VENDÉG: KÖTELES LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, ÚJ KEZDET. 6.40 - KOORDINÁCIÓS PATTHELYZET A BELVÁROSBAN - VENDÉG: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT. 8.30 - A PERONON SZILÁGYI GYÖRGY, A JOBBIK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE. KÖZJEGYZÕI OKIRAT BIZONYÍTJA, HOGY TÖBB MINT 1300 MRD FT KEZELÉSÉRE ADOTT VALAKI MEGBÍZÁST KÓSA LAJOSNAK MAGYAR NEMZET. A MEGBÍZÓ 2013-BAN HATALMAZTA FEL A POLITIKUST, HOGY A PÉNZBÕL MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEKET VEGYEN, ÉS ELHELYEZZE A MEGBÍZÓ SZÁMLÁJÁN. KÓSA LAJOS AZT ÁLLÍTOTTA, HOGY EGY CSENGERI SZÜLETÉSÛ NÕ EGY ÜGYVÉDEN KERESZTÜL JUTOTT EL HOZZÁ ÉS MEGTÉVESZTETTE. HÁZI ÕRIZETBEN VAN A KÓSA LAJOS ÁLTAL EMLEGETETT CSENGERI ASSZONY 168 ÓRA. A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGBAN TÁRGYALHATJÁK KÓSA LAJOS ÜGYÉT. SMS-BEN ÜZENTEK TÖBB MSZP-S VEZETÕNEK A FIDESZESEK A VÁSÁRHELYI VERESÉG UTÁN, HOGY NE MÛKÖDJENEK EGYÜTT A JOBBIKKAL - 444. TÖBB SZOCIALISTA POLITIKUS SZERINT, BÜNTETÕÜGYEK LEPOROLÁSÁT HELYEZTE KILÁTÁSBA A FIDESZ, ARRA AZ ESETRE, HA AZ MSZP EGYÜTTMÛKÖDNE MÁS PÁRTOKKAL. A 444-EN MEGJELENT CIKK UTÁN KARÁCSONY GERGELY ÜZENT, HOGY BÁRKIVEL HAJLANDÓ TÁRGYALNI, A JOBBIKKAL SZERINTE UGYANAKKOR NEM LEHET. MÉG A VÁLASZTÁS ELÕTT LEVELET KÜLDENEK A TÁVHÕ-REZSICSÖKKENTÉSRÕL 24.HU. HAMIS ALÁÍRÁSOK IS LEHETNEK AZOKON AZ AJÁNLÓ ÍVEKEN, AMELYEKET CSERESNYÉS PÉTER A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE ADOTT LE NAGYKANIZSÁN ATV. AZ NVB MEGBÍRSÁGOLTA A KISPESTI ÖNKORMÁNYZATOT, AMIÉRT LERAGASZTOTTÁK A FIDESZ SOROS-PLAKÁTJAIT. TÖBB MINT 300 MILLIÓT KAPNAK A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK A KAMPÁNYRA. CÖF: LESZNEK SZERVEZETTEN, A FIDESZ PÁRTPÉNZÉBÕL BUSZOZTATOTT RÉSZTVEVÕK A BÉKEMENETEN. ELINDULTAK BUDAPESTRE A CIVIL ÖSSZEFOGÁS FÓRUM ÁLTAL MEGHÍVOTT LENGYEL AKTIVISTÁK. TÖBB SZÁZ MILLIÓ FORINTOS LUXUSVILLÁBA KÖLTÖZÖTT ÚJ FELESÉGÉVEL MATOLCSY GYÖRGY - 24.HU. AZ INGATLANT MATOLCSY FIÁNAK CÉGE VETTE MEG, UNOKATESTVÉRÉNEK BANKJA HITELEZTE. VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ A DK MATOLCSYVAL SZEMBEN. ÁPRILIS 12-ÉN VITÁZNAK AZ EP-BEN A MAGYARORSZÁGGAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁSRÓL. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK MENESZTETTE REX TILLERSON KÜLÜGYMINISZTERT. A TÁRCAVEZETÕ-JELÖLT MIKE POMPEO, A CIA EDDIGI IGAZGATÓJA. MEGBUKOTT A BIZTONSÁGI ÁTVILÁGÍTÁSON TRUMP EGYIK TANÁCSADÓJA NEW YORK TIMES. A SZLOVÁK RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT 17 SZEMÉLYT, A NEMRÉG MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ, JÁN KUCIAK MIATT. ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKRÓL TÁRGYALNA A FICO-KORMÁNYT ALKOTÓ HÁRMAS KOALÍCIÓ EGY TAGJA, A MOST-HÍD. SZKRIPAL-ÜGY - OROSZ LAPOK: LONDON MOSZKVA LEGKEMÉNYEBB NYUGATI ELLENFELÉVÉ VÁLHAT. JOHNSON: HA NINCS HITELES OROSZ MAGYARÁZAT, LONDON SZERDÁN INTÉZKEDÉSEKET JELENT BE. SCOTLAND YARD: HETEKIG IS ELTARTHAT A VIZSGÁLAT. BREXIT - JUNCKER A TÁRGYALÁSOK FELGYORSÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT. MERÉNYLETET KÍSÉRELTEK MEG A GÁZAI ÖVEZETBE LÁTOGATÓ PALESZTIN MINISZTERELNÖK ELLEN, DE NEM SÉRÜLT MEG. ÕRIZETBE VETTEK ÖT EMBERT FRANCIAORSZÁGBAN TERRORIZMUS TÁMOGATÁSÁNAK GYANÚJÁVAL. FRANCIA KÜLÜGYMINISZTER: SEMMI SEM IGAZOLJA A TÖRÖK HADSEREG AFRÍNI OFFENZÍVÁJÁT. A TÖRÖK HADSEREG KÖRBEZÁRTA A KURDOK KEZÉN LÉVÕ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI AFRÍN VÁROSÁT. KONKRÉT LÉPÉSEKET VÁR JAPÁN ÉSZAK-KOREÁTÓL A NUKLEÁRIS LESZERELÉS ÉRDEKÉBEN. SZAKADÉKBA ZUHANT ETIÓPIÁBAN EGY EGYETEMISTÁKKAL TELI AUTÓBUSZ, 38-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. DÉL-AFRIKA NEMZETI KATASZTRÓFÁVÁ NYILVÁNÍTOTTA AZ ORSZÁG EGYES RÉSZEIT SÚJTÓ ASZÁLYT. ETNIKAI ÖSSZECSAPÁSOKBAN LEGKEVESEBB NEGYVENEN HALTAK MEG KONGÓBAN. UKRÁN VENDÉGMUNKÁSOK VERTEK MEG SÚLYOSAN EGY KISKUNFÉLEGYHÁZI FÉRFIT. 82 ESZTENDÕS KORÁBAN ELHUNYT EGERVÁRI KLÁRA, A ZALAEGERSZEGI HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ ÖRÖKÖS TAGJA. ELSÕ FOKON HÚSZ ÉVRE ÍTÉLTÉK AZT A BORSODI FÉRFIT, AKI ÉVEKEN ÁT MOLESZTÁLTA NÉGY KISKORÚ GYERMEKÉT. HÁROM BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZER-KERESKEDÕT ÍTÉLTEK EL SZEGEDEN. ÉLETMÛDÍJAT KAP SZABÓ ISTVÁN ÉS MÉSZÁROS MÁRTA A KOLOZSVÁRI 17. TRANSILVANIA NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁLON. MÁRCIUS 15-ÉN 6 ÓRÁTÓL 23 ÓRÁIG LEZÁRJÁK A SZABADSÁG HIDAT ÉS A VÁMHÁZ KÖRUTAT. SZINTÉN CSÜTÖRTÖKÖN 8 ÓRÁTÓL 23 ÓRÁIG LEZÁRJÁK AZ ANDRÁSSY UTAT A BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT ÉS A NAGYMEZÕ UTCA KÖZÖTT.