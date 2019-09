Feczesin nyolc év után újra a válogatott keretében

A Századvég Alapítvány szeptemberi pártpreferencia-vizsgálata szerint az október 13-ai önkormányzati választásokhoz közeledve a kormánypártok stabilan őrzik előnyüket. A biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz-KDNP 54 százalékon áll. Példátlanul hamis, „mellébeszélésektől hemzsegő” főpolgármester-jelölti kampányt folytat az ellenzék, amelynek a jelöltjei tapasztalatlanok is - mondta Tarlós István harmadik ciklusára készülő főpolgármester a Karc FM rádióban. Karácsony Gergely népszerűsége tovább csökkent, már csak 38 százalékot érne el egy most vasárnapi önkormányzati választáson - közölte a Magyar Nemzetnek készített közvélemény-kutatása alapján a Nézőpont Intézet. Beismerte a Párbeszéd elnöksége, hogy Karácsony Gergely múlt héten nyilvánosságra került botrányos hangfelvétele a párt elnökségi ülésén készült. A kiszivárgott hangfelvétel megrendítette Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt kampányát - mondta Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője. Visszalépésre szólította fel Karácsony Gergelyt Puzsér Róbert. A publicista közösségi oldalán hangsúlyozza: saját politikai megsemmisülésének árát a baloldali ellenzék főpolgármester-jelöltje ne Budapesttel fizettesse meg. Egy bohócnak öltözött férfi dobálta meg zsonglőrlabdákkal az ellenzéki képviselőket és zavarta meg sajtótájékoztatójukat az MTVA előtt - az ismeretlen személy a politikusok tavaly decemberi köztévés akcióját gúnyolta ki. Októbertől igényelhetik a felsőoktatási képzésben tanuló, a diplomájuk megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a nyelvtanulási diákhitelt - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. Átadták a Kaposvárt az M7-es autópályával összekötő 67-es gyorsforgalmi út Somogyaszaló és Látrány közötti 26,4 kilométeres szakaszát. Újabb öt megyében indul el a munkaerőpiaci reformprogram, ezzel már az ország döntő részén, 15 megyében működhetnek hatékonyabban a munkaügyi hivatalok - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. KSH: Júliusban a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset 10,7 százalékkal, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset pedig 10,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. 79 hónapja töretlenül nőnek a reálbérek Magyarországon, csak az elmúlt egy évben hétszázalékos volt az emelkedés üteme - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A vártnál is nagyobb az érdeklődés a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása iránt, az elmúlt három hónapban már több mint 14 ezren igényelték - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Nincs jobb befektetés annál, mint amikor gyermekeink hétköznapjaiba és jövőjébe invesztálunk - hangsúlyozta Novák Katalin államtitkár az egri Szivárvány Óvoda új székhelyépületének átadóünnepségén. Az új világgazdasági korszak nyertesének nevezte Magyarországot a külügyminiszter a Veszprém megyei Litéren, ahol letették a német Sennebogen-csoport acélalkatrész-gyártó cégének alapkövét. Szijjártó Péter közölte: a gyár 10 milliárd forintból épül meg 29 ezer négyzetméteren, 80 új munkahelyet teremtve, 1 milliárd 270 millió forintos állami támogatással. A magyar autóipar termelési értéke egy éven belül elérheti a 10 000 milliárd forintot - mondta Szijjártó Péter Cegléden, az Infineon Technologies nemzetközi vállalat új gyárának alapkő letételi ünnepségén. Több mint hatszázmillió forinttal támogatja a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a szomszédos országokban működő civil és egyházi szervezetek, valamint vállalkozások gyermekbarát tevékenységét. Októberben tartják a reformáció hónapját a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én, a reformáció emléknapján zárul. Orbán Viktor kormányfő részt vett azon a gyászmisén, amelyet Jacques Chirac korábbi köztársasági elnök emlékére rendeztek Párizsban. A miniszterelnök Emmanuel Macron államfő meghívására látogatott el a francia fővárosba. A bevándorláspárti erők ismét megvétózták Trócsányi László uniós biztosi jelöltségét az Európai Parlament jogi szakbizottságában. Szájer József, a Fidesz EP-képviselője a szavazás után elmondta: a balliberális képviselők azért nem támogatták a volt tárcavezetőt, mert segített Magyarországnak megállítani a migrációt és megvédte a magyar embereket. Klaus Iohannis román államfővel ünnepelték a kolozsvári állami egyetemek tanárai és diákjai a városban 1919-ben indított román nyelvű egyetemi oktatás centenáriumát. Hosszú ideig tartó koalíciós egyeztetésekre számít Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, az Osztrák Néppárt vezetője. A finn kormányfő bízik abban, hogy az Európai Unió tagállamainak sikerül megegyezésre jutniuk az uniós költségvetés és a jogállamisági elvek betartásának összekapcsolásában. Az európai uniós tagállamok illetékes szakminiszterei nagy valószínűséggel jóváhagyják Albánia és Észak-Macedónia csatlakozási tárgyalásainak megkezdését október 15-i tanácsülésükön - jelentette több brüsszeli hírportál. Az illegális bevándorlók miatt tarthatatlanná vált a helyzet a görögországi Leszboszon. A Mória menekülttáborban tűz ütött ki, a migránsok azonban rátámadtak a tűzoltókra, ezért nem sikerült azonnal megfékezni a lángokat - ketten életüket vesztették. Tizenhat migránst találtak egy közúti ellenőrzés során három szerb rendszámú autóban a szlovén hatóságok a horvát határhoz közeli kelet-szlovéniai Sprinc településen. Az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka Izrael megsemmisítésével fenyegetőzött, és figyelmeztetett, hogy az iszlám köztársaságnak erre bármikor megvan a lehetősége. Öngyilkos merénylő levegőbe röpítette robbanóanyaggal megrakott kocsiját Szomáliában egy légi támaszpont bejáratánál, amelyet amerikai és szomáliai katonák használnak. A török biztonsági erők elfogták a határon a Népvédelmi Egységek nevű szíriai kurd milícia Szíriából érkező két tagját, akik merénylet akartak elkövetni Törökországban. Több mint 20 ezer háztartás maradt áram nélkül a rendkívül erős, viharos szél következtében Csehországban - közölte Sona Holingerová, a Cseh Energetikai Művek szóvivője. Közlekedési fennakadásokat és baleseteket okozott Németországban a Mortimer nevű viharfront, amely heves széllel és esővel érkezett meg. Bezártak az iskolák, a pénzpiacok, légi járatokat töröltek Tajvanon a Mitag tájfun érkezése miatt. Hóviharok dúlnak az Egyesült Államok nyugati tagállamaiban - Montanában a kormányzó szükségállapotot hirdetett. Elfogtak a rendőrök egy 19 éves férfit, aki a gyanú szerint gáz-riasztófegyverrel fejbe lőtte egy ismerősét egy pécsi baráti összejövetelen. Nem jogerősen húsz év fegyházra ítélték emberölés bűntette és fogolyszökés vétsége miatt azt férfit, aki tavaly nyáron eltávozása alatt ölte meg barátnőjét - közölte a Nyíregyházi Törvényszék. Vádat emeltek egy ügyvéd és társa ellen, mert egy örökségből több mint 640 millió forintot elcsaltak - közölte a Fővárosi Főügyészség. Október 1-től egyetlen állami társaság, a Volánbusz Zrt. látja el az ország egész területén a közúti helyközi személyszállítást. Az egyesülés nem befolyásolja sem a menetrendet, sem a tarifát - írja a Magyar Nemzet. Sérülés miatt nem indul a dohai atlétikai világbajnokságon Krizsán Xénia országos csúcstartó hétpróbázó. Műteni kell Huszti Szabolcsot, a labdarúgó OTP Bank Ligában listavezető MOL Fehérvár FC játékosát.