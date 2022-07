Fantasztikusat küzdött, de a bírókkal már nem bírt a magyar női válogatott

Megosztás itt:

A magyar válogatott - amely a 2013-as barcelonai bronzérem után lett újra dobogós világbajnokságon - legutóbb 2005-ben Montrealban játszott vb-döntőt, akkor

Faragó Tamás irányításával a gárda éppen az aktuális címvédő amerikai csapatot győzte le hosszabbítás után, megszerezve ezzel története második vb-aranyát.

Azt már előzetesen lehetett tudni, hogy Bíró Attila együttese rendkívül nehéz feladat előtt állt, hogy 17 év után újra világbajnok női pólócsapatot ünnepelhessünk. Az Egyesült Államok ugyanis a női vízilabdában hihetetlen módon kiemelkedik a mezőnyből, és ezt a magyarországi vizes vb-n is bizonyították a fináléig.

Az USA a csoportkörben Dél-Afrikát 24-2-re, Hollandiát 11-7-re, majd Argentínát 23-3-ra verte, így hibátlan mérleggel közvetlenül a negyeddöntőbe jutott. A négy közé kerülésért a spanyolokat győzték le 13-8-ra, majd az elődöntőben is simán, 14-6-ra ütötték ki azokat az olaszokat, akiktől a magyar csapat kikapott a csoportkörben.

Jól mutatja az erejüket, hogy a legkisebb arányú sikerük is négygólos volt, még a csoportkörben. Az amerikaiak az elmúlt három olimpián - 2012-ben Londonban, 2016-ban Rióban, majd 2021-ben Tokióban - is aranyérmesek lettek.

A világbajnoki szereplésük is ugyanilyen impozáns, 2015-ben Kazanyban, 2017-ben Budapesten és 2019-ben Kvangdzsuban is felértek a csúcsra. Ezekből is látszott, hogy bizony csoda kellett a sikerhez.

Ami a magyar válogatott szereplését illette, a csapat a Kolumbia elleni kiütéses, 35-4-s sikerrel kezdte a hazai rendezésű vizes vb-t. Bíró Attila együttese ezt követően 10-9-re kikapott Olaszországtól, majd nagyon fontos meccsen 11-7-re legyőzte Kanadát, így az A csoportban a második helyen végzett. Ez egyben azt is jelentette, hogy a magyar lányokra vasárnap a pihenőnap helyett az Argentína elleni összecsapás várt, amely végül egy jó edzésnek bizonyult, ugyanis a 23-6-s győzelemmel sikerült a negyeddöntőbe jutás.

A magyar csapat kedden nagy csatában 7-6-ra győzött Ausztrália ellen az elődöntőbe kerülésért, majd csütörtökön ugyancsak a végletekig kiélezett meccsen 13-12-re győzött Hollandia ellen a fináléba jutásért.

Ami a két válogatott egymás elleni eredményeit illeti a közelmúltból, ez elmúlt öt meccsből négy amerikai siker született, egyszer nyert a magyar csapat, éppen a legutóbbi találkozás alkalmával, a tokiói olimpia csoportkörében sikerült 10-9-re győzni.

Viszont a játékosok is tudták, hogy abból a meccsből nem érdemes kiindulni.

"Aki ismeri a női vízilabdát, az tudja, hogy az USA magasan a legjobb ebben a mezőnyben. Az, hogy az olimpián egyszer legyőztük őket, nem azt jelenti, hogy most könnyebb dolgunk lesz, sőt. Már előzetesen rákészültek,ha itt valaki megverheti őket, azok mi vagyunk. Teljesen más mérkőzés lesz, mint az olimpián, ez nem egy csoportmeccs, hanem egy finálé lesz. Nekik ez már alap, nekünk az első vb-döntőnk lesz"- mondta a magyar válogatott játékosa, Rybanska Natasa a finálé előtt.

Az már a döntő előtt biztos volt, hogy a szurkolókon ezúttal sem fog múlni a siker - ahogy az egész világbajnokság alatt lenyűgöző volt a hangulat. A meccs előtt csak úgy özönlöttek a drukkerek a döntőre a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodába, ahol végül telt ház várta a csapatokat.

A meccs előtt ráadásul nem mindennapi esménynek is tanúi lehettek a Hajós Uszodába kilátogatók, ugyanis történt egy lánykérés, a hölgy válasza pedig igen volt, így a friss jegyespárnak már biztosan örökre emlékezetes marad ez a nap.

A már jól megszokott módon ismét ott volt a találkozón Carpathian Brigade nevű szervezett szurkolói csoport is, a fanatikusok ismét végig biztatták a válogatottat.

Az első negyedben Vályi hozta el a labdát, majd jött egy gyors fór, amely végén sajnos az amerikai kapus védett. Az első amerikai támadásból sem esett gól, így továbbra is maradt a gólnélküli döntetlen. Ezt követően is voltak elrontott támadások mindkét oldalon, az első gólra a 3. percig kellett várnia, amikorGurisatti lőtt szép kapufás gólt (1-0). Közben az Egyesült Államok támadásban továbbra sem mutatott semmit - jól működött a magyar védelem -, de sajnos Vályi próbálkozása a blokkról mellé ment.

A 4. percben az amerikaiak is kaptak egy emberelőnyt, amely végén Musselman volt eredményes (1-1). Nem sokkal később jött az újabb amerikai for, és ez sem maradt ki,megint Musselman volt eredményes (1-2). A 6. percben rossz magyar ejtés után a rivális is ziccert rontott. A folyatatásban is több elrontott akció volt, de Johnson és Magyari is jól védett.A 8. percben újra előnybe kerültek az amerikaiak, de kiválóan működött a magyar védelem, Keszthelyi blokkolt. Így egygólos amerikai előnnyel ért véget a negyed.

A második negyedben is verhetetlen volt a ráúszásnál Vályi, majd jött ismét egy fór, de kapu mellé ment a lövés. Amerika is megkapta az emberelőnyt, de megint jó volt a blokk.

A 10. percben pedig jött az egyenlítés, Keszthelyi talált be távolról (2-2). A másik oldalon Magyari mutatott be nagy bravúrt, így egyre jobban elhihettük, hogy van keresnivalónk ezen a meccsen.

Még akkor is, ha Musselman a 11. percben a saját maga harmadik találatával újra előnyhöz juttatta Amerikát (2-3). Mi is kaptunk egy előnyt, de Johnson kétszer is szépen védett. Azonban a magyar védekezésre a folytatásan sem lehetett panasz. A következő támadásnál jött a magyar fór, amelyből már a 13. percben Gurisatti volt eredményes (3-3). Amerikai kapufa után már a vezetésért támadhatott Bíró Attila csapata, de nem sikerült gólt szerezni. Természetesen jött az amerikai emberelőny a visszaúszásnál, de Magyari nagy bravúrral védett. A 15. percben újabb elrontott amerikai támadást láthattunk, de Garda lövése is kapu fölé szállt.

A 16. percben megint előnybe kerültek az amerikaiak, és sajnos vissza is vették a vezetést Steffens találatával (3-4). Újabb gól már nem esett a negyedben, így maradt az egygólos amerikai előny a nagyszünetre.

A harmadik negyedben sem lehetett kérdés, hogy Vályi hozza el a labdát, és ismét jött a magyar fór, de Johnson megint védett. Amerika viszont betalált, Neushul volt eredményes (3-5). Kimaradt a következő magyar támadás, de kaptunk egy kontrát, majd egy fórt, viszont megint Johnson volt a végállomás. Ekkor Magyari bravúrjai is kellettek a meccsben maradáshoz, a 19. percben is elképesztő nagyot védett emberhátrányban. A magyar válogatott is kapott egy fórt, Bíró Attila ki is kérte az idejét.

A 20. percben a fór végén jött a magyar gól, ismét Gurisatti talált be, aki fantasztikusan játszott (5-4). Amikor úgy nézett ki, hogy támadhatunk az egyenlítésért, a bírók érthetetlen módon ötöst adtak Amerikának. Ezt a hatalmas füttyszó ellenére Musselman értékesítette (6-4).Mi is kaptunk egy emberelőnyt a 21. percben, de lejött a közeli lövés a blokkról.

Ezt követően mindkét oldalon voltak kimaradt akciók - Johnson már a tizedik védést mutatta be.A 23. percben Keszthelyi lövését blokkolták, majd Neushol volt ismét eredményes (4-7).Sajnos ezt követően jött egy újabb kimaradt magyar emberelőny. A 24. percben jött egy magyar kapufa Vályi lövése után, és mivel újabb gól már nem esett, háromgólos volt Amerika előnye.

A negyedik negyedben is Vályi nyerte a ráúszást, de ekkor nem sikerült közelebb zárkózni. Szerencsére az amerikaiak támadása is kimaradt, így még maradt remény az éles végjátékra.A védelmek továbbra is jól zártak, viszont Neushul megtalálta a rést a 26. percben (4-8). Sajnos kimaradt a következő magyar fór is, a rivális pedig egyre magabiztosabb lett - talán túlzottan is.

A következő magyar fórból már sikerült betalálni, Máté is feliratkozott a góllövők közé (8-5). Amerika is egyből előnybe került, de Magyari védeni tudott, ismét felcsillant a remény.Főleg úgy, hogy a 28. percben Szilágyi volt szép lövés után eredményes (6-8). Ezt követően hosszú ideig videóztak a bírók - azt nézték, lejárt-e a támadóidő a gólnál -, majd végül gólt ítéltek. Mondjuk nagy kérdés, miért kellett ehhez öt-hat perc.

Ezt követően mindkét oldalon voltak kimaradt lehetőségek, majd kapott Amerika egy fórt, amey után jött is az időkérés. A 30. percben így is kimaradt az amerikai előny, így jöhetett az újabb magyar támadás, azonban a lövés elhalt a blokkon.A 31. percben ismét rontott a rivális, így még mindig volt esély akár az egyenlítésre is. Főleg, hogy Keszthelyi találata után már csak egy gól volt a különbség (7-8).

A 32. percben ötméterest kapott az Egyesült Államok, megint nagyon könnyű síppal. Ezt Musselman sajnos belőtte. Bíró Attila még időt kért, hátha bele tudunk kapaszkodni az utolsó szalmaszálba. Sajnos a lövés mellé ment, így eldőlt a végletekig kiélezett meccs.

Bíró Attila csapat az egész tornán fantasztikusan játszott, és végül ezüstéremmel zárta a világbajnokságot.

Eredmény, női vízilabdatorna, döntő, Margitsziget:

Magyarország-Egyesült Államok 7-9 (1-2, 2-2, 1-3, 3-2)

FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR - ORIGO

Origo