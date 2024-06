Fantasztikus: Milák arany-, Kós pedig ezüstérmes a vizes Eb-n

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Válaszcsapásokat mért az orosz hadsereg Nagy hatótávolságú, légi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal mért csapássorozatot az orosz hadsereg olyan ukrajnai energetikai létesítményekre, amelyek a hadiipart szolgálják - jelentette be csütörtökön az orosz védelmi minisztérium. Meghosszabbította és kiterjesztette a Belügyminisztérium a vörös kódot A HungaroMet előrejelzése alapján a Belügyminisztérium vasárnapig meghosszabbította és további vármegyékre is kiterjesztette a hajléktalanok egészségének megóvása érdekében elrendelt vörös kódot - jelentette be a tárca szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Budapesten.