Sport

Fájó döntetlen Dublinban

2025. szeptember 06., szombat 22:44 | MTI
vb-selejtező Írország Magyarország labdarúgás magyar győzelem

Majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2-2-es döntetlennel rajtolt Írország vendégeként a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatában.

  • Fájó döntetlen Dublinban

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai álomszerűen kezdtek, ugyanis Varga Barnabás és Sallai Roland találatával 15 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert. Térfélcserét követően viszont hamar szépített Evan Ferguson, ráadásul a magyar csapat Sallai piros lapja miatt emberhátrányba is került, ennek ellenére majdnem sikerült kivédekeznie a hosszabbítással együtt hátralévő bő negyven percet, de a ráadásban Adam Idah egyenlített.

Az olasz szakvezető a csereként beküldött Tóth Barna és Ötvös Bence személyében két újoncot is avatott a találkozón.

A magyarok kedden a csoport favoritját, a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadják a Puskás Arénában.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 1. forduló:

Írország-Magyarország 2-2 (0-2)

-------------------------------

Dublin, Aviva Stadion, 50 137 néző, v.: Harm Osmers (német)

gólszerzők: Ferguson (49.), Idah (93.), illetve Varga B. (2.), Sallai (15.)

piros lap: Sallai (52.)

sárga lap: Ferguson (42.), Cullen (54.), Collins (90.), illetve Szoboszlai (30.), Szalai A. (48.), Dibusz (60.), Varga B. (80.), Tóth B. (86.)

Írország:

---------

Kelleher - O'Brien, Collins, O'Shea, Doherty (Ogbene, 66.) - Knight (McAteer, 90.), Cullen (Taylor, 66.), Azaz (Idah, 79.) - Szmodics (Johnston, 79.), Ferguson, Manning

Magyarország:

-------------

Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) - Szoboszlai, Styles - Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Sallai - Varga B. (Tóth B., 80.)

I. félidő:

----------

2. perc: egy bal oldali beadást ugyan még kifejeltek a hazai védők, de a Styles által a büntetőterületre visszatett labdát Varga 8 méterről a keresztléc alá lőtte (0-1).

15. perc: Szoboszlai jobb oldali szöglete után Sallai 5 méterről a kapu jobb oldalába fejelt (0-2).

II. félidő:

-----------

49. perc: Manning szabadrúgását csak kiütni tudta Dibusz, a kipattanót Szmodics fejelte középre, ahol a jó ütemben érkező Ferguson közelről a kapuba lőtt (1-2).

52. perc: Sallai küzdött a labdáért O'Shea-vel, miután néma maradt a játékvezető sípja, felindulásból rátaposott ellenfele lábára, így egyből piros lapot kapott.

93. perc: Manning bal oldali beadását követően Idah 5 méterről a keresztléc alá fejelte (2-2).

A magyar válogatott szempontjából nem is kezdődhetett volna jobban a mérkőzés, mert jószerivel az első akcióból betalált Varga Barnabás. A vezetés birtokában is többet volt a labda a magyaroknál, akik rendre beadásokkal próbálták keresni a remek fejjátékkal rendelkező Vargát, egy alkalommal a ferencvárosi csatár nem sokkal tévesztett célt. Alig néhány perccel később Szoboszlai szöglete után ha nem is Varga, de Sallai már bevette fejjel az írek kapuját, így mindössze negyedóra alatt megnyugtató előnyre tettek szert Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai. Kétgólos magyar vezetésnél mezőnyben kiegyenlítetté vált a játék, de a statikusan, kevés mozgással és fantázia nélkül futballozó írek nem tudták átjátszani a vendégvédelmet, a kevés kivételek alkalmával pedig az utolsó passzok pontatlannak bizonyultak, így Dibusznak egyetlen komoly védeni valója volt a szünetig, arra is 45 percet kellett várni. Támadásban ekkor már semmilyen kockázatot nem vállalt a magyar csapat, de azért akadt egy-két ígéretes kontrája még ha a befejezésig nem is jutottak el az akciók.

Amilyen jól indult az első játékrész, legalább annyira rosszul kezdődött a második, mivel az írek szinte azonnal szépítettek, ráadásul néhány perccel később Sallait egy rendkívül buta, a mezőnyben szándékosan elkövetett durva szabálytalanságért kiállította a játékvezető. Ettől nemcsak a közönség, hanem a hazai csapat is belelkesedett, viszont az ír rohamokat kihasználva remek kontrákat vezettek a magyarok, Bollának három helyzete is volt, kétszer Kelleher védett, a második lövése viszont elkerülte a kaput.

A hatvanadik perctől elkezdtek záporozni a beadások a magyar kapu elé, ezek nem kevés veszélyt okoztak, de mind a fejesek, mind a kifejelt labdák után érkező lövések elkerülték a kaput. Az egyetlen kivételt Azaz ötméteres fejese jelentette, akkor viszont Dibusz vetődve védett hatalmas bravúrral. Az utolsó negyedórára teljesen beszorult a magyar válogatott, de mind a kilenc mezőnyjátékos hősiesen és önfeláldozóan védekezett, amikor ők nem tudtak segíteni, akkor pedig rendre Dibusz állta a labda útját több nagyszerű védéssel. Amikor már úgy tűnt, óriási küzdelemben meglesz a rendkívül fontos három pontot, akkor a 93. percben Idah fejesével egyenlítettek az írek, így nem sikerült lépéselőnybe kerülni a szigetországiakkal szemben.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Kapcsolódó tartalmak

