Fájdalmas döntetlen Angola csapatával

A második félidő elején mindkét csapat védekezése hosszú percekig nehézségekkel küzdött, a magyarok nagyon nehezen bírtak az angolaiak hatalmas termetű beállójával, Albertina Kassomával, aki a negyvenedik percben már a hetedik gólját dobta. Közben a Janurikot váltó Böde-Bíró Blanka hétméterest hárított és a magyar támadások túlnyomó többsége is rendre góllal zárult - különösen Klujber volt elemében -, de így is folyamatosan a riválisnál volt az előny.

A találkozó egy-egy labdavesztéssel indult, de egy gyors játékot követően Szöllősi-Schatzl lőtte az első gólt, majd Vámost kiállították, ám ezt Angola nem tudta kihasználni, köszönhetően egy kapufának és egy Janurik-bravúrnak. Vámos visszaállása után aztán gyorsan háromra nőtt a magyarok előnye, az afrikai csapat a hatodik percben talált be először (3-1), majd állandósult a két-három gólos különbség. A folytatásban felgyorsult a játék, mindkét együttes igyekezett hamar befejezni a támadásait, ami sok helyzetet és sok hibát is eredményezett mindkét oldalon. Az adok-kapokból előbb az afrikaiak jöttek ki jobban és egy gólra zárkóztak, ezt követően viszont a kifejezetten ötletesen és villámgyorsan támadó magyar csapat egyértelmű fölénybe került és alig negyedóra után már öt góllal vezetett (11-6).

