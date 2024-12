Ezüstérmesek lettek a magyar lányok a 4x200 méteres gyorsváltóban

Megosztás itt:

Erre aligha számítottak sokan, hiszen a fiatal magyar váltó a hatodik idővel jutott be a döntőbe. A lányok még viccelődtek is azzal, hogy majd este világcsúcsot úsznak, de mindez hirtelen szinte valósággá vált. A magyar váltó nagyon bekezdett, Pádár Nikolett és Ugrai Panna vezetésével féltávnál világcsúcs részidőn belül, elsőként váltott, majd Molnár Dóra ugyan visszacsúszott a harmadik helyre, de Ábrahám Minna szenzációs úszással a második helyre jött be. Csak az amerikaiak tudták megelőzni a mieinket, és ők végül valóban új világcsúccsal, 7:30,13 perces idővel győztek.

Az ezüstérmes magyar váltó pedig óriási magyar rekordot repesztett. A 7:33,39-es idő csaknem hat másodperccel jobb a tíz évvel ezelőtt, a 2014-es dohai vb-n úszott országos csúcsnál (7:39,21), amihez akkor a top formában lévő Hosszú Katinka kellett Kapás Boglárka, Verrasztó Evelyn és Jakabos Zsuzsanna mellett. Mostantól Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Molnár Dóra, Ábrahám Minna tartja az új magyar csúcsot, világbajnoki ezüstérmesként.

Kétségkívül övék a jövő: Ugrai 20, Molnár 18, Pádár 18, Ábrahám ugyancsak 18 éves. A négyes sporttörténelmi sikert ért el, hiszen a rövidpályás vb-k során először szerzett érmet magyar váltó, a nőknél pedig a nagymedencés világbajnokságokat is beleszámítva először álltak dobogóra a mieink.

A váltó a magyar küldöttség második érmét szerezte a budapesti vb-n, korábban Kós Hubert ugyancsak második volt 100 méter háton.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert