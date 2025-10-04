Keresés

2025. 10. 04. Szombat Ferenc napja
Sport

Ezüst érmet ért ez a távolugró teljesítmény

2025. október 04., szombat 09:49 | MTI
Újdelhi távolugrás Luterán Petra paraatlétikai világbajnokság

Luterán Petra ezüstérmet nyert távolugrásban szombaton a nők T47-es kategóriájában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.

  Ezüst érmet ért ez a távolugró teljesítmény

A Magyar Paralimpiai Bizottság tájékoztatása szerint a tavaly paralimpiai ezüstérmes atléta az utolsó magyar érdekeltségű számban 598 centiméteres Európa-csúccsal szerezte meg a második helyet.

Az indiai vb-n részt vett négyfős magyar küldöttségből korábban a kétszeres paralimpiai bajnok Ekler Luca világcsúccsal nyert távolugrásban T38-as kategóriában, míg 200 méteres síkfutásban bronzérmes, 100 méteren pedig negyedik lett. Bessenyey Zoltán a férfi diszkoszvetés F52-es kategóriájában ugyancsak negyedikként zárt.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

