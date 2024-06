Ezt várja el az MLSZ a magyar válogatott játékosaitól az EB-n

Megosztás itt:

Most itt van a 2024-es Eb, amelyet kellő optimizmussal és magabiztossággal várunk. A várakozás talán nem túlzó a szurkolók részéről, hiszen Szoboszlai Dominikék a selejtezőből csoportelsőként, veretlenül jutottak el a kontinensviadalra. Persze mindenkinek vannak álmai, vágyai, így az MLSZ vezetőinek is, de a szövetségben nem akarnak túl nagy terhet tenni a srácokra.

„Igazából azt a teljesítményt szeretnénk látni a csapattól, amelyet legutóbb a Nemzetek Ligájában, majd aztán az Eb-selejtezőkön mutatott.

Hogy ez eredményekben mit jelent, nem nekem kell megmondanom. Én személy szerint ugyanazt a szervezett játékot szeretném látni a pályán, mint eddig. Ha ez sikerül, és optimista emberként azt vallom, miért nem sikerülne, akkor valószínűleg eredményesen fogunk szerepelni ezen az Európa-bajnokságon is. Persze, nekem is van egy vágyam titkon, de ha elmondanám, akkor már lenne titok. Ezért ezt magamban tartom, de remélem, minél tovább jutunk” – nyilatkozta a Mandinernek Berzi Sándor, az MLSZ alelnöke.

Az alelnök azt sem árulta el, hogy mennyi pénzért futballoznak az Eb-n a játékosok. Ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy természetesen van prémium, és örülne, ha minél többet kellene fizetniük, de szerinte senkit sem ez fog motiválni Németországban.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottságának alelnöke úgy véli, 2015-ben szintet lépett a magyar válogatott azzal, hogy Norvégia ellen pótselejtezőn kijutott a franciaországi kontinensviadalra.

„Valóban sok mindent megéltem a magyar fociban, de az 1986-os mexikói világbajnokságon való részvétel kiharcolása után ez volt az egyik legboldogabb pillanat. Azóta – egy-két kudarcot leszámítva – folyamatos a csapat fejlődése.

Főleg Marco Rossi érkezésével látszik jól a haladás, és szerintem egyre inkább közelítünk az európai élmezőnyhöz. És ezt az eredmények is bizonyították” – mondta az alelnök.

A sportdiplomata úgy véli, remek döntés volt 2018 nyarán az olasz szakembert szerződtetni szövetségi kapitánynak.

„Marco roppant egyenes ember. Aki akár csak egyszer is beszélgetett vele a futballról, az tudja, mekkora a labdarúgás iránti alázata. Ki merem jelenteni, mindent tud erről a sportágról, s nélküle most nem itt tartanánk. Kiváló kapitány. Sajnos, nem rajtam, vagy a szövetségen múlik, de ha tehetnénk, akkor tőlünk menne nyugdíjba” – jelentette ki Berzi. Az alelnök azt is elárulta, hogy sportvezetői pályafutása legnagyobb futballélménye a 2016-os Eb-re való kijutás mellett a Wolverhamptonban Anglia ellen a Nemzetek Ligájában aratott 4–0-s győzelem volt. A harmadik magyar futballcsoda akár már most, az Európa-bajnokságon megszülethetne…

Forrás: Mandiner

Fotó: MTI / Illyés Tibor