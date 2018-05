Ezrek ünnepelték a szegedi kézilabdacsapat bajnoki címét

Örömmámorban úszó szurkolók fogadták a Mol-Pick Szeged bajnok játékosait a Dóm téren vasárnap este. A szegediek kiélezett párharcban, összesítésben 57-56-ra nyertek. A játékosok közül a szezon végén távozó Zubai Szabolcs köszöntötte a szurkolókat.

„Nagyon szeressétek őket, mert nagyon megérdemlik, értetek is harcolt mindenki, akit itt láttok a színpadon, mindenki! Ez a ti csapatotok, úgyhogy szeressétek őket! Hajrá Szeged!” – mondta a beállós.

Már az 1996-os és a 2007-es bajnoki címet is a helyszínen ünnepelte a csapat egyik legrégebbi szurkolója. „Nagyon jó a csapat, én bíztam benne, mert az utóbbi két évbe megszorongattuk a Veszprémet. És hajszálon múlt, szerencsével, netán bírói segítséggel, satöbbi, de most rajtunk volt a sor. Hát nem volt könnyű. Nagyon necces volt a vége, az utolsó marék a Veszprém kezében volt, de most mi nyertünk, úgyhogy ünnepelünk” – mondta Ginár János.

Bodó Richárd egymaga 6 gólt szerzett a szegediek utolsó 7 találatából. „A második félidőben nagyon rosszul játszottunk, de miénk az arany, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk” – mondta a válogatott játékos.

Bajnoki győzelmével a szegediek a Bajnokok Ligája főtáblájára kerültek. A csapat kisebb átalakuláson megy át a következő hetekben: a 211-szeres válogatott Zubai Szabolcs mellett a kapus Sierra és két átlövő, Szergej Gorbok és Thiagus Petrus is távozik a nyáron.