Ezeken a pályákon lehet síelni napokon belül

Megosztás itt:

Az országban elsőként az idén 20 éves mátraszentistváni síparkban kezdődik el a 2024/25-ös síszezon. Karácsony második napján reggel 9.30-tól indulnak a síliftek, köztük a hazai hegyek egyetlen új építésű négyüléses felvonója, közölte a síterep üzemeltetése.

A tervek szerint a folytatásban a téli szünet minden napján várják majd a síelőket és a snowboardosokat Mátraszentistvánban, az időjárás függvényében villanyfényes, esti síelésre is lesz lehetőség. A síbérletek nem drágulnak, az árakat a két évvel ezelőtti szinten befagyasztották. Ráadásul a Sípark ebben a szezonban is elfogadja a SZÉP-kártyákat.

Karácsony második napján reggeltől négy pályán lehet síelni a Síparkban, ezek között lesznek kezdők, valamint kisgyerekek számára ideális lejtők, és megnyitják a négyüléses Panorámalift felső állomásáról a völgybe vezető, egy kilométer hosszú pályát is.

Ugyanakkor a Síparkban balesetvédelmi okokból nem megengedett a szánkózás. Ha az év utolsó napjaiban elég hideg lesz, akkor fokozatosan újabb pályákat és felvonókat nyithatnak meg. Az aktuális információk folyamatosan elérhetőek lesznek a mátraszentistváni Sípark honlapján (www.sipark.hu), valamint a síterep Facebook felületén.

Eplényben is kezdődik a szezon, de csak fokozatosan nyitják meg a pályákat. December 26-ától a kezdőknek, újrakezdőknek és a legkisebb síelőknek megnyitják az Eplényi Síaréna Vibe Parkban található T1-es tanpályát és a tanuló liftet, írta ki a Facebookon az üzemeltető, miután az elmúlt napok időjárásának köszönhetően a T1 tanpályánkat elkészítették. Így az oktatásra 12.24-én, 15.30 órától lehet jelentkezni. A kölcsönzőjük is nyitva lesz, aki pedig megéhezne, az betérhet a Holle Anyó Hüttébe is.

A legoptimistább terveink szerint 12.27-ére az 1-est is be tudjuk havazni, reményeink szerint aznap már tudtok az 1-esen teljes hosszában síelni, boardozni – írták ki a közösségi oldalon. A legfrissebb információkról pedig a Síaréna Vibe Park honlapon és a Facebook-oldalukon lehet tájékozódni. A többi sípálya, mint Kékestető, és Bánkút ugyanakkor továbbra is zárva van.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: AFP