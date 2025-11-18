Ezek a csapatok várnak a magyar focistákra a világbajnokságon

Megosztás itt:

A hazai sportági szövetség keddi közleménye szerint a négyes első két helyezettje jut a legjobb 16 közé, onnantól egyenes kieséses rendszerben folytatódik majd a torna.

"Célunk a továbbjutás, de nem lesz könnyű:

Brazília a világ egyik legerősebb csapata, Marokkó pedig nagyon kemény futballt játszik. Egy világeseményen azonban mindenkinek extra energiákat kell mozgósítania"

- nyilatkozta a sorsolást követően Rozman Sándor szövetségi kapitány.

A mexikói vb november 28-án kezdődik, a döntőt pedig december 7-én rendezik Cancúnban. A magyar válogatott keretét a héten hozzák nyilvánosságra.

A socca a labdarúgás 5+1 fős, kispályás verziója, hivatalos világszövetséggel (ISF), ranglistával és évente rendezett világbajnoksággal, Európa-bajnoksággal. Kisebb pályán, gyorsabb tempóban és látványosabb ritmusban játsszák, mint a nagypályás futballt. A sportág Európában és Latin-Amerikában különösen népszerű, a világversenyek közvetítéseit világszerte több százezren követik figyelemmel.

