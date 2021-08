Ez várhat a Fradira az Európa-ligában

Pénteken délben a svájci Nyonban kisorsolják az Európa-liga csoportkörének beosztását, azaz ellenfeleket kap a Ferencváros is. A csökkentett létszámú sorozat mezőnye sokkal erősebb, mint a korábbi években volt, azaz szinte biztos, hogy lesz legalább egy nagyon erős csapat a Fradi csoportjában, sőt akár egy közel BL-erősségű négyes is összejöhet.

A Konferencia-liga elindulásával az Európa-liga is még erősebb lett. Már nem az a sorozat, amelyet a top bajnokságokból érkező csapatok a hátuk közepére (sem) kívántak, és, amelyről divat volt lesajnáló jelzők kíséretében beszélni. Az idei kiírásban már csak 32 csapat lesz a főtáblán nyolc négyes csoportban. A résztvevők harmada, egészen pontosan 11 csapat a top öt európai bajnokságból érkezik, míg a második vonalnak tekinthető belga, holland, portugál és orosz ligát hét együttes képviseli.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Vagyis szinte biztos, hogy kerüljön is bármilyen csoportba, nem lesz könnyű dolga a Ferencvárosnak, ha tovább akar jutni - márpedig ez a terv az Üllői úton. A Fradi sorozatban harmadszor jutott egy európai sorozat főtáblájára (összességében pedig már ötödször), a továbbjutás azonban még egyszer sem jött össze. Egy szerencsés sorsolással most talán ez is valósággá válhat.

LÁSSUK A LEHETSÉGES RIVÁLISOKAT

1. kalap

Olympique Lyon (francia)

Monaco (francia)

Lazio (olasz)

Napoli (olasz)

Bayer Leverkusen (német)

Dinamo Zagreb (horvát)

Olympiakosz (görög)

Braga (portugál)

2. kalap

Leicester City (angol)

Lokomotiv Moszkva (orosz)

Eintracht Frankfurt (német)

Crvena zvezda (szerb)

Celtic (skót)

Rangers (skót)

Genk (belga)

PSV (holland)

3. kalap

Real Sociedad (spanyol)

Real Betis (spanyol)

Szpartak Moszkva (orosz)

West Ham United (angol)

Ludogorec Razgrad (bolgár)

Fenerbahce (török)

Olympique Marseille (francia)

Sparta Praha (cseh)

4. kalap

FERENCVÁROS

Bröndby (dán)

Midtjylland (dán)

Galatasaray (török)

Rapid Wien (osztrák)

Sturm Graz (osztrák)

Legia Warszawa (lengyel)

Royal Antwerp (belga)

A Fradi 2019-hez hasonlóan ezúttal is a negyedik kalapból várhatja a sorsolást. Az UEFA klubokat rangsoroló együtthatóit – koefficiens pontjait – nézve akkor a kolozsvári CFR-rel holtversenyben a magyar bajnoké volt a legkisebb érték (3.500) az akkor még 48 csapatos mezőnyből. A két évvel ezelőtti EL-, és a tavalyi BL-szereplés miatt ezúttal már jóval magasabb értékkel rendelkezik a klub (13.500), de a playoff kör visszavágója előtt az addig bejutott 22 csapatból így is csupán a 21. helyet foglalta el, egyedül a dán Bröndbyt megelőzve.

A csütörtöki rájátszás-párharcokból pedig legfeljebb hat olyan együttes juthatott tovább, melynek kisebb a koefficiens-pontszáma, mint a Fradié, ami azt jelentette, hogy a zöld-fehérek 2019-hez hasonlóan ezúttal is a negyedik nyolcasból várhatják a sorsolást.

SZTÁRCSAPATOK VAGY INKÁBB VERHETŐ RIVÁLISOK?

Ez a kérdés felthetően minden egyes főtáblás sorsolásnál felmerül a Fradihoz hasonló erősségű és anyagi lehetőségű csapatok játékosai, vezetői és szurkolói között. Ki ne akarná a legjobbakkal összemeréni az erejét, a tudását? És melyik szurkoló ne akarna sztárokat látni a pályán? Ugyanakkor egy kevésbé erős négyesből jobbak az esélyek a továbbjutásra. És vannak persze köztes forgatókönyvek is.

A legnehezebb csoport

Az első kalapban nagyjából nyolc azonos erősségű csapat van, de azért a Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen trió kiemelkedik közülük, sőt akár még a Laziót is közéjük sorolhatjuk. A négyesből talán az egész mezőny legerősebb koefficiens értékével bíró, a francia bajnokság előző kiírásában negyedik helyen végző, hétszeres francia bajnok, a BL tavalyi kiírásában az elődöntőig jutó Lyon lenne a legkeményebb dió, de egy leverkuseni, vagy egy nápolyi kirándulás is tartogatna nehéz pillanatokat.

A második kalapból az angol Leicester City egyértelműen kiemelkedik, de a PSV, West Ham, Lokomotiv Moszkva trió bármelyike is kőkemény ellenfél lenne.

A harmadik kalapból kiemelkedik a két spanyol csapat, azaz a Real Betis és Real Sociedad, míg őket a Szalai Attilával felálló török Fenerbahce, és az angol West Ham United követi az erősorrendben.

Közülük talán a baszkok, azaz a Real Sociedad tűnik a legerősebbnek,

több spanyol válogatott játékossal a keretben, mint a nyári Európa-bajnokságon látott Mikel Oyarzabal, a csapatkapitány Asier Illaramendi, de ott focizik a világ- és kétszeres Európa-bajnok David Silva, vagy éppen a svéd válogatott csatár, Alexander Isak.

A legkeményebb csoport így nézhetne ki:

Lyon

Leicester City

Real Sociedad

FERENCVÁROS

A legkönnyebb csoport

Igazán könnyű csoportot az idei EL-kiírásban már nem lehet összeállítani, hiszen az első két kalap teli van kimondottan erős csapatokkal, míg a harmadik és negyedik kalapban egyforma erősségű, többnyire a BL-selejtezőkből érkező csapatok vannak.

Ha az első kalapból meg kell nevezni a leggyengébb együttest, az idén kétség kívül a Dinamo Zagreb,

amelyik az idei szezonban alig emlékeztet arra a klubra, amelyik az elmúlt években rendre a BL-csoportkörben szerepelt. A Dinamo öt mérkőzés után csak harmadik a horvát bajnokságban, míg a BL-selejtező rájátszásában 180 perc alatt nem tudott gólt lőni a moldáv Sheriff Tiraspolnak, amelyik 3-0, 0-0-al búcsúztatta őket.

A második kalapban talán egyetlen csapat sincs, amelyik lefelé lógna ki. Ha a koefficiensre hagyatkozunk, akkor a holland PSV (29.000) és a belga Genk (30.000) tűnik leggyengébbnek, de talán a skót Celtic és a belgrádi Crvena zvezda sem lenne verhetetlen a Fradi számára.

A harmadik kalapból nem könnyű választani, hiszen, ha ránézünk a névsorra egyszerre gondolkodhatunk úgy, hogy az elmúlt két európai kupaidény és az idei selejtező sorozat alapján egyik csapat sem lenne verhetetlen ellenfél, másfelől azonban bármelyikben beltörhet Peter Stöger csapatának a bicskája. Ebben a kalapban a Fradival azonos kofficienssel besorolt dán Midtjylland tűnik a legyengébbnek, ráadásl a Fradi a Djurgarden és Molde tavalyi legyőzése során megmutatta, hogy már az északi stílus sem tud rajta kifogni.

A legkönnyebbnek tűnő négyes:

Dinamo Zagreb

PSV

Ludogorec Razgrad

FERENCVÁROS

SENKI SEM LENNE SZOMORÚ

A legkönnyebb talán egy olyan csoport összeállítása lenne, aminek a játékosok és a szurkolók is örülnének. Ilyenkor részben félre lehet tenni a szakmai szempontokat, és kicsit lazábban kezelhetjük a helyzetet. Legyen jó idő akár még az utolsó, november-decemberi fordulókban is, legyen jó hangulat az ellenfél stadionjában (ez a rész a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt, sajnos egy külső erő kezében van), és az sem elhanyagolható szempont, ha a csoportból tovább lehet jutni, szóval ez is egy szempont volt az alábbi négyes összeállításánál.

lyen alapon ez lenne a mi kedvenc csoportunk:

Napoli

Celtic

West Ham United

FERENCVÁROS

Az Európa-liga 2021-2022-es kiírásának menetrendje:

csoportkör:

1. forduló: 2020. szeptember 16.

2. forduló: 2020. szeptember 30.

3. forduló: 2020. október 21.

4. forduló: 2020. november 4.

5. forduló: 2020. november 25.

6. forduló: 2020. december 9.

A csoportgyőztesek egyből az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutnak, míg a második helyezettek a BL-csoportkörben harmadikként végző csapatokkal játszanak oda-vissza párharcot a legjobb 16 közé kerülését. Azt EL-csoportokban harmadik helyen végzők pedig ugyanígy tesznek, csak ők a Konferencia-liga csoportmásodikjaival csapnak össze a harmadik számú sorozat nyolcaddöntőjébe kerülésért.

Fotó: MTI

Origo