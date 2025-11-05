Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Megosztás itt:

Amikor a Liverpool 2023 nyarán kifizetett 70 millió eurót Szoboszlai Dominikért, sokan kaptak a fejükhöz. - írta meg a Világgazdaság. Ma már ott tartunk, hogy az angol bajnoki címet szerző csapat szurkolói az idény egyik legjobb igazolásának tartják, a Transfermarkt szerint az értéke pedig már 85 millió euró (kb. 33 milliárd forint).

Csakhogy van egy bökkenő: a fizetése nem követte ezt a robbanásszerű fejlődést.

A valóság: Szoboszlai alul van fizetve

A heti 120 ezer font (évi kb. 3 milliárd forint) álomfizetésnek tűnik, de a józan ész és a piaci realitások mást mutatnak. A Liverpool keretén belül ez csak középszintű bér. A csúcs (Salah, Van Dijk) heti 350-400 ezer fontot keres.

De a legdurvább a kontraszt, ha a nemzetközi poszt-társakat nézzük a támadó középpályás szerepkörben:

Jude Bellingham (Real Madrid): Heti kb. 400 ezer euró

Bernardo Silva (Man. City): Heti 300 ezer font

Bruno Fernandes (Man. United): Heti 300 ezer font

Jamal Musiala (Bayern): Heti kb. 360 ezer euró

Látjuk a logikát? Szoboszlai teljesítményben már most ezekkel a nevekkel van egy polcon, a fizetése viszont a harmada-fele az övékének. Ez a különbség nem a tehetségben, hanem a szerződés időpontjában rejlik. Ők már bizonyított, többszörös bajnokként írtak alá, Dominik pedig "csak" ígéretként érkezett.

A Liverpool pánikja: a cápák már gyülekeznek

A Liverpool vezetősége (és az új edző, Arne Slot) nem hülye. Pontosan tudják, hogy egy ilyen alulfizetett, de elit teljesítményt nyújtó, 85 milliós értéket képviselő játékosra rámozdulnak a cápák. A hírek a Manchester City és a Real Madrid érdeklődéséről nem alaptalanok.

Ezért indult be a gépezet. A transzferguru, Fabrizio Romano is megerősítette: a Liverpool sürgősen új, javított szerződést akar kötni Szoboszlaival. Ez nem nagyvonalúság. Ez pánikszerű, de logikus lépés a klub részéről, hogy megvédjék az egyik legértékesebb "befektetésüket".

Mit jelent a jövő? a 200 ezres határ

A Liverpoolnak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A hírek szerint az új ajánlat heti 180-200 ezer font körüli összeg lehet. Ezzel Szoboszlai belépne a Premier League felső fizetési kategóriájába, oda, ahová a teljesítménye alapján már most is tartozik.

A klub megteheti? Igen. A bajnoki cím és a stabil működés miatt a Liverpool bevételei idén várhatóan rekordot döntenek (700 millió font felett). Jobban megéri nekik most emelni Dominik fizetését évi pár millióval, mint hagyni, hogy jövőre a Real Madrid elvigye, és aztán 100 millió euró felett kelljen pótolni őt a piacon.

