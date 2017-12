Évi 120 millióba fájhat az úszóvilágkupa

JOBBIK: A HATÓSÁGOK A DIKTATÚRÁKRA JELLEMZÕEN KEZELIK A KORRUPCIÓS ÜGYEKET. CSAKNEM NÉGYMILLIÁRD FT-OT SZÁN A KORMÁNY 117 MENTÕAUTÓ CSERÉJÉRE, 266 M FT-BÓL PEDIG FELÚJÍTANAK 21 MENTÕÁLLOMÁST. KÉTMILLIÁRD FORINTOT ADOTT A KORMÁNY A HÕS UTCAI NYOMORTELEP FELSZÁMOLÁSÁRA. A KORMÁNYPÁRTOKAT MÁR BIZTOS NEM VIZSGÁLJA A VÁLASZTÁSOKIG AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK DERÜL KI A SZERVEZET JÖVÕ ÉVI ELLENÕRZÉSI TERVÉBÕL. ISMÉT POLGÁRMESTER LENNE A VOLT FIDESZES ÁLMOSDI POLGÁRMESTER, AKIT A NAPOKBAN GYANÚSÍTOTTAK MEG SIKKASZTÁSSAL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁSSAL MN. KÖTELES ISTVÁNT IDÉN OKTÓBERBEN FOSZTOTTÁK MEG TISZTSÉGÉTÕL, UTÓDJÁT JANUÁR 28-ÁN VÁLASZTJÁK MEG. HAZUGSÁGNAK TARTJA A MOMENTUM, HOGY A KORÁBBAN ÁLTALUK TÁMOGATOTT PUSZTAHENCSEI POLGÁRMESTER-JELÖLT SZAVAZATVÁSÁRLÁSSAL NYERT VOLNA. BÁN ISTVÁN EREDMÉNYÉT MEGSEMMISÍTETTÉK, MIUTÁN FELMERÜLT, HOGY ÖTEZER FT-OT FIZETETT VÁLASZTÓKNAK AZÉRT, HOGY RÁ SZAVAZZANAK. DK: A KORMÁNY MONDJA LE A PEDOFÍLIÁT PROPAGÁLÓ SZÉLSÕJOBBOLDALI MILO YIANNOPOULOS RÉSZVÉTELÉT A KORMÁNYZATI KONFERENCIÁN! EGY KUTATÁS SZERINT MAGYARORSZÁGRÓL KERÜLT A NEGYEDIK LEGTÖBB FEGYVER AZ ISZLÁM ÁLLAMHOZ - INDEX. KILÉPETT A JOBBIKBÓL A PÁRT DEBRECENI CIGÁNYOZÓ KÉPVISELÕJE, ÁGOSTON TIBOR FÜGGETLENKÉNT FOLYTATJA. A NEMZETKÖZI SPORTÚJSÁGÍRÓK HOSSZÚT VÁLASZTOTTÁK A MÁSODIK LEGJOBB NÕI SPORTOLÓNAK. POLGÁRMESTER: VIHARKÁROK MIATT NEM LESZ TANÍTÁS JANUÁR ELSÕ HETÉBEN A POLGÁRDI ISKOLÁBAN. KLEBELSBERG KÖZPONT: AZONNAL MEGKEZDTÉK A KÁRELHÁRÍTÁSI ÉS HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁLATOKAT AZ ISKOLÁBAN. A KLÍMAVÁLTOZÁSON VICCELÕDÖTT DONALD TRUMP, MIUTÁN SZOKATLANUL HIDEG IDÕ CSAPOTT LE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KELETI PARTVIDÉKÉRE. TRUMP TWITTER-OLDALÁN ÚGY FOGALMAZOTT: "JÓL JÖNNE MOST EGY KIS GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS". TRUMP: AZ OROSZORSZÁGGAL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK ROSSZ FÉNYT VETNEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKRA THE NEW YORK TIMES. LEGKEVESEBB HATAN MEGHALTAK EGY LAKÓÉPÜLETBEN KIGYULLADT TÛZBEN A NEW YORK-I BRONXBAN. NEW YORK POLGÁRMESTERE SZERINT A BRONXI TÜZET EGY KISGYERMEK OKOZTA. HELYT ADNA OROSZORSZÁG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS ÉSZAK-KOREA KÖZÖTTI TÁRGYALÁSOKNAK, HA ERRE FELKÉRNÉK. PANASZT NYÚJTOTT BE AZ OROSZ LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGHOZ ALEKSZEJ NAVALNIJ, AMIÉRT NEM INDULHAT A JÖVÕ ÉVI ELNÖKVÁLASZTÁSON. KIJEV: A KISZABADÍTOTT UKRÁN FOGLYOK KÖZÜL TÖBBET MEGKÍNOZTAK A SZAKADÁROK. EGY FELMÉRÉS SZERINT A NÉMETEK TÖBBSÉGE SZERINT ELÉGTELEN AZ UNIÓS KÜLSÕ HATÁR VÉDELME. A MENEKÜLTÜGYI SZABÁLYOK UNIÓS ÖSSZEHANGOLÁSÁT SÜRGETI A BAJOR CSU. MEGHALT EGY ERITREAI MIGRÁNS CALAIS KÖZELÉBEN EGY KAMIONBAN, A FÉRFIT A TEHERAUTÓ RAKOMÁNYA NYOMTA ÖSSZE. SZABADLÁBRA HELYEZTÉK TÖRÖKORSZÁGBAN A CUMHURIYET KORMÁNYKRITIKUS LAP MUNKATÁRSÁT. KOPT KERESZTÉNY TEMPLOMRA TÁMADTAK FEGYVERESEK KAIRÓ DÉLI RÉSZÉBEN, LEGKEVESEBB 9-EN MEGHALTAK. MEGBÍRSÁGOLTÁK AZ AUSZTRÁL KORMÁNYFÕT, MIVEL MOTOROS GUMICSÓNAKJÁT MENTÕMELLÉNY NÉLKÜL VEZETTE A SYDNEY-I KIKÖTÕBEN. KILÓNYI KOKAINNAL A GYOMRÁBAN BUKOTT LE EGY CSEMPÉSZ THAIFÖLDÖN. VÁROSNÉZÕ BUSZ ÜTKÖZÖTT AUTÓVAL A HÕSÖK TERÉNÉL, NEM SÉRÜLT MEG SENKI, A KÖRNYÉKEN NAGY TORLÓDÁS ALAKULT KI. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT FRONTÁLISAN ÓPÁLYIBAN, MINDKÉT SOFÕRT KÓRHÁZBA VITTÉK. ÚTTESTRE DÕLT FA MIATT IDEIGLENESEN NEM LEHETETT KÖZLEKEDNI A 82-ES FÕÚTON CSESZNEK KÖZELÉBEN. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTE A BÍRÓSÁG AZT A FÉRFIT, AKI DECEMBER 23-ÁN ESTE HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST SALGÓTARJÁNBAN. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST A CSONGRÁD MEGYEI ÜLLÉSEN. 82 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT KÁLMÁN ALAJOS KÉMIKUS, AZ MTA RENDES TAGJA.