Európai szintű kampányba fogott a WWF

Mikroműanyagot talált az egyik hazai labor a Duna több szakaszánál is. Nemzetközi kutatások is igazolták, hogy egyre nagyobb mennyiségben van jelen vizeinkben ez a szennyezőanyag, amely élelmiszer-biztonsági és egészségügyi kockázatot is jelent. Közben az egyik hazai környezetvédelmi szervezet is kampányt indított a vizek tisztaságáért.