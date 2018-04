Euroliga: Negyedik lett az UVSE

EDDIG TÖBB MINT 70 EZER EMBER JELEZTE ÉRDEKLÕDÉSÉT A MAI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSRE, A MI VAGYUNK A TÖBBSÉG 2.0 ELNEVEZÉSÛ DEMOSTRÁCIÓÁRA. A DEMONSTRÁCIÓ 18 ÓRAKOR KEZDÕDIK A KOSSUTH TÉREN, MAJD ONNAN A SZABAD SAJTÓ ÚTJÁRA VONULNAK ÁT. A HATALMI ÁGAK SZÉTVÁLASZTÁSÁT, ÉS A GYÛLÖLETKELTÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETELTE TÖBB SZÁZ TÜNTETÕ SZEGEDEN. JOBBIK: TÖBB TÍZEZER SZAVAZATOT ÉRINTETTEK A VÁLASZTÁSON A RENDSZERSZINTÛ VISSZAÉLÉSEK. TRÜKKÖZÉSSEL LESZ A PÁRBESZÉDNEK ÖNÁLLÓ FRAKCIÓJA, MIUTÁN BURÁNY SÁNDOR ÉS BÕSZ ANETT IS ÁTÜL. TARLÓS ISTVÁN: CSAK A KÖZVETLEN FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSNAK VAN IGAZI ÉRTÉKE. KORÁBBI HÍREK SZERINT A FIDESZ AZ INKÁBB BALOLDALI BUDAPESTET AZZAL BÜNTETNÉ, HOGY MEGSZÜNTETNÉ A KÖZVETLEN FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST. VISSZAKÜLDTE A JOBBIK, A DK ÉS A PÁRBESZÉD INTÉZKEDÉSI TERVÉT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. CENZÚRÁNAK TARTJA ALFÖLDI RÓBERT, HOGY LETILTOTTÁK EGYIK DARABJÁT PÉCSETT. A LETILTOTT ELÕADÁST VÉGÜL SZIGETVÁRON TARTJÁK MEG, UGYANAZON A NAPON. A MÉDIAHATÓSÁGHOZ FORDULT AZ LMP, MERT KÉT HÉTRE LETILTOTTÁK A WELLHELLO ZENEKAR SZÁMAIT A PETÕFI RÁDIÓBAN. AZ ÁLLAMI RÁDIÓ AZÉRT TILTOTTA LE AZ EGYÜTTES ZENÉIT, MERT FLUOR TOMI EGY INTERJÚ KÖZBEN A MIKROFONBA AZT MONDTA: SOROS GYÖRGY. TRÜKKÖZÉSSEL KERÜLT SCHMIDT MÁRIA CÉGÉHEZ MÉG EGY VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLETEN FEKVÕ ANDRÁSSY ÚTI INGATLAN - G7. MENEKÜLTEKET FOGADOTT BE A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE NYUGAT.HU. ÚJ FIZETÕS PARKOLÁSI ÖVEZETEKRÕL, A MEGLÉVÕK KITERJESZTÉSÉRÕL DÖNTENEK SZERDÁN A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉSBEN NAPI.HU. SPORTKÖZPONT ÉPÜL BUDAPESTEN A HÕS UTCAI GETTÓ HELYÉN NÉPSZAVA. KSH: 25100-AN VÁNDOROLTAK KI TAVALY MAGYARORSZÁGRÓL NYUGAT-EURÓPÁBA BLIKK.HU. TRUMP MEGHÍVTA A FEHÉR HÁZBA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ÁLLAMFÕT. KIM DZSONG UN: PHENJAN FELFÜGGESZTI RAKÉTATESZTJEIT, ÉS BEZÁRJA NUKLEÁRIS KÍSÉRLETI TELEPÉT. DONALD TRUMP "REMEK HÍRKÉNT" ÜDVÖZÖLTE KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ BEJELENTÉSÉT A NUKLEÁRIS KÍSÉRLETEK FELFÜGGESZTÉSÉRÕL. VILÁGHÁBORÚS BOMBÁT TALÁLTAK A FELVIDÉKI PÁRKÁNY LAKÓTELEPÉNEK EGYIK UTCÁJÁBAN, A LAKÓKAT EVAKUÁLTÁK. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG: NEONÁCI FESZTIVÁLT TARTANAK A NÉMETORSZÁGI OSTRITZBAN. AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK A BÉRCSÖKKENTÉS, A VASUTASOK A ROSSZ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK MIATT TÜNTETTEK ROMÁNIÁBAN - HRPORTAL.HU. BARCELONAI POLGÁRMESTER-JELÖLT LEHET MANUEL VALLS VOLT FRANCIA MINISZTERELNÖKBÕL. NAGY TÖBBSÉGGEL JÓVÁHAGYTA AZ ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKRA VONATKOZÓ INDÍTVÁNYT A TÖRÖK PARLAMENT. BRIT JEGYBANKI KORMÁNYZÓ: A BREXIT MIATT BERUHÁZÁSOK MARADNAK EL. NÉGY PALESZTINT AGYONLÕTTEK, KÖZEL SZÁZAT PEDIG MEGSEBESÍTETTEK IZRAELI KATONÁK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL ZAJLÓ TÜNTETÉSEKBEN. NEGYVENEZER TÜNTETÕ KÖVETELTE AZ ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT ÖRMÉNY KORMÁNYFÕ LEMONDÁSÁT JEREVÁNBAN. 28 ÉVESEN MEGHALT AVICII VILÁGHÍRÛ SVÉD DJ, AKIRE HOLTAN TALÁLTAK RÁ OMÁN FÕVÁROSÁBAN. KORMÁNYELLENES DEMONSTRÁCIÓ MIATT ÚTLEZÁRÁSOK LESZNEK MA BUDAPESTEN, A KOSSUTH TÉREN, A BAJCSY-ZSILINSZKY ÚTON ÉS A SZABAD SAJTÓ ÚTON IS. A FORGALOMKORLÁTOZÁSOK MIATT DÉLUTÁNTÓL A BELVÁROSBAN A VILLAMOSOK ÉS A BUSZOK IS RÖVIDÍTETT, VAGY TERELÕ ÚTVONALON KÖZLEKEDNEK. EGYELÕRE TÜNETMENTES AZ A LABORATÓRIUMI TUDÓS, AKI EBOLA MIATT ELKÜLÖNÍTÕBE KERÜLT BUDAPESTEN. AUTÓ GÁZOLT EL KERÉKPÁROST MAGYARGÉC KÜLTERÜLETÉN, A FÉRFI A HELYSZÍNEN MEGHALT. MEGHALT EGY KERÉKPÁRON UTAZÓ KILENCÉVES GYERMEK A BORSOD MEGYEI ÓNODON, AMIKOR A BICIKLI VEZETÕJE EGY KISTEHERAUTÓ ELÉ KANYARODOTT.