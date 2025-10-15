Kezdődik az Eurokupa, Törökország a magyar válogatott első ellenfele

A papírforma alapján könnyed bemelegítésnek is tekinthető a nagykanizsai találkozó, a magyar nemzeti csapat mérlege ugyanis százszázalékos az eddigi három egymás elleni találkozón. Legutóbb a tavalyi kontinensviadal debreceni csoportmérkőzésén 30-24-re múlta felül a törököket Golovin Vlagyimir együttese.
A világbajnoki felkészülést is szolgáló sorozat második körében, három nappal később Prágában lép pályára a magyar válogatott az egy éve az Eb-n 15. csehek ellen, akik a törököknél nagyobb játékerőt képviselnek.
Idén ez a két Eurokupa-találkozó vár a nemzeti együttesre a novemberben és decemberben Németországban és Hollandiában sorra kerülő világbajnokság előtt.
A csoport negyedik tagjával, az Eb-ezüstérmes, olimpiai és világbajnoki harmadik helyezett dánokkal márciusban találkozik a magyar válogatott.
Az Eurokupában a tavalyi kontinensviadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi Eb selejtezősorozatában. A másik kvartettben Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.
A csoportok első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe.
A női válogatott kerete:
kapusok:
Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (Ferencváros), Szemerey Zsófi (Győr)
jobbszélsők:
Grosch Vivien (Debrecen), Kovács Anett (Esztergom)
jobbátlövők:
Albek Anna (Metz HB, francia), Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
irányítók:
Vámos Petra (Metz HB), Simon Petra (Ferencváros)
beállók:
Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (Ferencváros), Szmolek Apollónia (Esztergom)
balátlövők:
Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Varga Emília (Esztergom)
balszélsők:
Márton Gréta (Ferencváros), Hársfalvi Júlia (Ferencváros)
A magyar válogatott Eurokupa-programja:
október 16., csütörtök:
Magyarország-Törökország, Nagykanizsa 19.00
október 19., vasárnap:
Csehország-Magyarország, Prága 19:00
március 4. vagy 5.:
Magyarország-Dánia
március 7. vagy 8.:
Dánia–Magyarország
április 8. vagy 9.:
Törökország–Magyarország
április 11. vagy 12.:
Magyarország–Csehország
Fotó: Klujber Katrin (MTI)