EURO-2024 - Hazaindult a magyar válogatott

A magyarok a svájciaktól és a házigazda németektől elszenvedett kétgólos vereség után Csoboth Kevin 100. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzték Skóciát, így három ponttal és mínusz hármas (2-5) gólkülönbséggel fejezték be a tornát. A csoportharmadikok tabelláján a nyolcaddöntőről éppen lemaradó ötödik helyen végeztek. Három éve az előző kontinensviadalon is a csoportkörben búcsúztak Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai, akkor két ponttal negyedikek lettek Franciaország, Németország és Portugália mögött.

