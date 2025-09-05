Keresés

Erre számít Marco Rossi az írek ellen

2025. szeptember 05., péntek 21:36 | MTI
vb-selejtező magyar labdarúgó-válogatott Magyarország írország

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint nüanszok dönthetik el szombaton a magyar labdarúgó-válogatott írországi rajtját a világbajnoki selejtezősorozatban.

  • Erre számít Marco Rossi az írek ellen

"Alaposan tanulmányoztuk az ellenfelünket, így nem lesz sok meglepetés a pályán. Kiegyensúlyozott és intenzív mérkőzésre számítok, amelyet apró részletek dönthetnek el" - jelentette ki az MTI érdeklődésére a pénteki sajtótájékoztatón az olasz szakvezető, aki kitért rá: mindig vannak a sérültek és hiányzók, ezért nem jelent újdonságot egyik edzőnek sem, hogy pótolnia kell egy-egy kulcsjátékosát, mint neki most a középpályás Schäfer Andrást. -

"Megvannak a játékosaink, hogy sikeresen megvívjuk a dublini találkozót".

Rossi az összeállítást illetően csupán annyit árult el, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik nem jobbhátvédként szerepel majd, ahogy az idény elején a Liverpoolban, hanem olyan poszton, ami a játékos számára komfortosabb és a válogatottnak a leghasznosabb.

A 60 éves tréner úgy vélte, ebben a négyesben Portugália más szintet képvisel, ezért valószínűleg a pótselejtezőt érő második helyért lesz versenyben a nemzeti együttes és éppen az első ellenféllel, azaz Írországgal. Meglátása szerint a szigetországiak együttese fizikálisan erős, de labdabirtoklásban is komoly játékerőt képvisel, ami nem véletlen, mert a keretükben öten a Premier League-ben, egy játékos a Serie A-ban és tizenketten az angol másodosztályban futballoznak.

"Tudom, mennyire fontos ez a mérkőzés az országnak és a szurkolóknak. Hét éve egy július napon, amikor elvállaltam a szövetségi kapitányi posztot, akkor is százszázalékos motivációval álltam minden egyes meccshez, így az elsőhöz Finnországban is. Ennél nincs nagyobb, most is ugyanekkora a motivációm"

- válaszolt arra a kérdésre Rossi, hogy nyomasztó vagy motiváló az, hogy negyven év után ő vezethetné ki a nemzeti együttest a világbajnokságra.

A játékosok nevében Szalai Attila arról beszélt, az a céljuk, hogy Magyarország 1986 után ismét vb-n szerepeljen, de tisztában vannak azzal, mennyire nehéz lesz ezt kiharcolni.

"Kitartást és alázatot követel meg, hogy ezt végrehajtsuk. Minden meccs előtt úgy megyünk fel a pályára, hogy a legjobb tudásunkat szeretnénk nyújtani. Portugália a legerősebb a csoportban, mi nagyjából egy szinten vagyunk az írekkel, nem lebecsülve az örményeket.

De a közelmúltban sikerült papíron sokkal erősebb együtteseket legyőzni, márpedig a futball azért szép, mert nem a papíron játsszák, hanem a pályán"

- mondta Szalai a csapat elvárásairól.

A török Kasimpasánál kölcsönben szereplő védő az MTI kérdésére elismerte, hogy az utóbbi egy évben visszaesett a válogatott védelmének stabilitása. Ahogy fogalmazott, picit elvesztették azt az identitást, ami erőssé tette őket, ez okozta a hullámvölgyet. Szerinte ezen úgy tudnak javítani, ha a pályán sikerül ismét megteremteni a korábbi csapategységet, illetve a taktikai tervet száz százalékban végig tartani tudják.

"Küzdeni, hajtani a címeres mezért, az országért és egymásért rengeteg munkával és alázattal.

Ez tett minket sikeressé az erősebb csapatok ellen. Tudjuk, mekkora súlya van ennek a meccsnek"

- adta meg a siker receptjét Szalai, aki elárulta, otthon érzi magát a három- és négyvédős rendszerben is, mivel a válogatottnál sokáig előbbit preferálták, utóbbiban pedig a klubjaiban futballozott.

Az ír-magyar mérkőzés, amelyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, közép-európai idő szerint szombaton 20.45-kor kezdődik a teltházas Aviva Stadionban, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Bolla, Orbán, Szalai A., Kerkez - Styles, Tóth A. - Sallai, Szoboszlai, Nagy Zs. - Varga B.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

