2025. 11. 06. Csütörtök Lénárd napja
Sport

Érmekkel megrakodva térhetnek haza a világbajnokságról a Magyar Levegősportok Szövetség tagjai

2025. november 06., csütörtök 10:19 | MTI
világbajnokság Magyar Levegősportok Szövetsége

A magyar versenyzők összesen 40 érmet szereztek a légtorna művészeti világbajnokságon, az olaszországi Cesenaticóban.

  • Érmekkel megrakodva térhetnek haza a világbajnokságról a Magyar Levegősportok Szövetség tagjai

A Magyar Levegősportok Szövetségének (MALESZ) csütörtöki tájékoztatása szerint a viadalon 22 ország mintegy 600 versenyzője vett részt, Magyarországot 88 sportoló képviselte, akik 97 versenyszámban indultak és 17 arany-, 16 ezüst-, valamint 7 bronzérmet nyertek.

A művészeti vb különlegessége, hogy itt a gyakorlat művészi értéke számít a leginkább: a versenyzők kellékeket, díszleteket és videóhátteret is használhatnak, a legtöbb pontot pedig az összhatásra lehet kapni, maximum százat. Idén két magyar produkció is elérte ezt a legmagasabb művészi pontszámot. A vb legmagasabb összpontszámát is magyar sportoló, Dancz Boglárka szerezte meg.

Simkó Georgina, a MALESZ alelnöke kiemelte, a légtorna világszerte egyre népszerűbb, egyszerre esztétikus művészet és komoly fizikai kihívás.

December 9. és 14. között Budaörs ad otthont a rúdsport és légtorna világbajnokságnak, amely a művészeti vb-vel szemben elsősorban a technikai elemekre és a sportteljesítményre koncentrál.

Forrás: MTI

Fotó: Facebook / Magyar Levegősportok Szövetsége

