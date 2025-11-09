Keresés

2025. 11. 09. Vasárnap
Éremmel tér haza a válogatott Palma de Mallorcáról

2025. november 09., vasárnap
Bronzérmet nyert vasárnap a magyar férfi csapat a tőrözők spanyolországi világkupaversenyén, Palma de Mallorcán.

Az idén egyéniben és csapatban is vb-harmadik, a spanyol viadalon szombaton másodikként végző Szemes Gergő, valamint a szintén vb-bronzérmes Dósa Dániel és Tóth Gergely, továbbá Bálint Álmos alkotta együttes a 32-es táblán 45-23-ra múlta felül a horvátokat, majd 45-19-re verte a kanadaiakat és 45-37-re a japánokat. Az elődöntőben 45-29-re kikapott az oroszoktól, végül a helyosztón rendkívül simán, 45-20-ra múlta felül a németeket.

A viadalon 27 csapat indult.

A nőknél a Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Kollár Anna, Nekifor Erika összeállítású csapat a nyolcaddöntőben kikapott a kínaiaktól, aztán a románokat, a németeket és a spanyolokat legyőzve a kilencedik helyen végzett a 22 csapatot felvonultató mezőnyben.

Fotó: illusztráció

 

 

Tragikus nap Tenerife partjain

 Óriáshullámok ragadtak magukkal több embert a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén, hárman életüket vesztették és 15-en megsérültek - közölték vasárnap a helyi hatóságok.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Ferencvárosi diadal az Európa-ligában

 A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott bolgár vendége, a Ludogorec felett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este játszott negyedik fordulós mérkőzésén.
