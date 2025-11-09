Éremmel tér haza a válogatott Palma de Mallorcáról

Megosztás itt:

Az idén egyéniben és csapatban is vb-harmadik, a spanyol viadalon szombaton másodikként végző Szemes Gergő, valamint a szintén vb-bronzérmes Dósa Dániel és Tóth Gergely, továbbá Bálint Álmos alkotta együttes a 32-es táblán 45-23-ra múlta felül a horvátokat, majd 45-19-re verte a kanadaiakat és 45-37-re a japánokat. Az elődöntőben 45-29-re kikapott az oroszoktól, végül a helyosztón rendkívül simán, 45-20-ra múlta felül a németeket.

A viadalon 27 csapat indult.

A nőknél a Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Kollár Anna, Nekifor Erika összeállítású csapat a nyolcaddöntőben kikapott a kínaiaktól, aztán a románokat, a németeket és a spanyolokat legyőzve a kilencedik helyen végzett a 22 csapatot felvonultató mezőnyben.

Fotó: illusztráció (Gemini)