Éremesélyes orosz sportolókat tiltott el a NOB a téli olimpiáról

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL, A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.30 MINIMÁLBÉRT ADNA A KÖZMUNKÁSOKNAK A GYURCSÁNY-PÁRT - VENDÉG: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DK 6.40 ALÁÍRÁSGYÛJTÉS A CIVILEK VÉDELMÉBEN - VENDÉG: HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ, MOMENTUM 8.30 A PERONON: MELLÁR TAMÁS FÜGGETLEN ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT JANUÁR 30-ÁN TARTHATJÁK AZ ORSZÁGGYÛLÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT, AMELYEN A KORMÁNYT KÉRDEZNÉK A BEFOGADOTT MENEKÜLTEKRÕL. KÉRDÉSES, HOGY A FIDESZ ÉS A KDNP KÉPVISELÕI RÉSZT VESZNEK AZ ÜLÉSEN. TÖBB MILLIÓ FT TÁMOGATÁST NYÚJTOTT A MAGYAR ÁLLAM AZ ELMÚLT ÉVEKBEN SOROS GYÖRGY EGY MENEKÜLTEKET SEGÍTÕ SZERVEZETÉNEK. SOROS GYÖRGY ALAPÍTVÁNYA SZERINT A KORMÁNY MEGBÉLYEGZI AZOKAT, AKIKET NEM TUDNAK KONTROLLÁLNI. HIÁBA TETT FELJELENTÉST SZIGETVÁRI VIKTOR, AZ ÜGYÉSZSÉG NEM VIZSGÁLJA A FIDESZ 2010-ES ÉS 2014-ES PLAKÁTKÖLTSÉGEIT. ISMÉT BIODÍSZLETNEK HASZNÁLT ÓVODÁSOKAT A FIDESZ EGY NEMESVÁMOSI ÜNNEPSÉGEN. A GYEREKEKNEK DERMESZTÕ HIDEGBEN, VIGYÁZZÁLLÁSBAN KELLETT VÉGIGHALLGATNIUK A FIDESZ HELYI KÉPVISELÕJÉT. RÉTVÁRI BENCE EMELETES VONATOT ÍGÉRT A DUNAKANYAR LAKÓINAK. FELJELENTETTE KÓSA LAJOST A GYANÚSAN OLCSÓ CÉGVÁSÁRLÁS MIATT HADHÁZY ÁKOS RTL KLUB. KÖTETLEN BESZÉLGETÉSRE HÍVTÁK MEG FIDESZES POLITIKUSOK A SZABOLCS MEGYÉBEN SZOLGÁLÓ PAPOKAT - 444.HU. OSCAR-DÍJRA JELÖLTÉK A TESTRÕL ÉS LÉLEKRÕL CÍMÛ FILMET A LEGJOBB IDEGEN NYELVÛ FILMEK KATEGÓRIÁJÁBAN. FIGYELMEZTETÕ SZTRÁJKOT HIRDETTEK A MAGYAR BOSCH-NÁL SZERDÁN. A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG SZERINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI PÁLYÁT ELHAGYÓK ARÁNYA 16 SZÁZALÉK. MAGYARORSZÁGRÓL IS TÁVOZHAT A TELENOR - PORTFOLIO.HU. ELHATÁROLÓDOTT A VEZETÕ ROMÁN KORMÁNYPÁRT, VOLT MINISZTERELNÖKE MAGYAROKAT FENYEGETÕ KORÁBBI NYILATKOZATÁTÓL. SZÉKELYFÖLDI ALÁÍRÁSGYÛJTÉST HIRDETETT AZ MPP HÁROMSZÉKI SZERVEZETE AZ AUTONÓMIATERVEZET TÁMOGATÁSÁRA. AZ RMDSZ TÁMOGATÁSÁT KÉRTE AZ ÚJ ROMÁN KABINET BEIKTATÁSÁHOZ A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT. SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁR JANUÁR 30-ÁN BÉCSBEN FOGADJA ORBÁN VIKTORT. MINISZTERELNÖKSÉG: A MAGYAR KORMÁNY KITART A PAKSI KAPACITÁSFENNTARTÁS MELLETT. MILOS ZEMAN CSEH ÁLLAMFÕ MEGERÕSÍTETTE, HOGY ÚJRA ANDREJ BABIST NEVEZI KI KORMÁNYFÕNEK. AZ EURÓPAI PARLAMENT 751-RÕL 705-RE CSÖKKENTENÉ AZ EP-KÉPVISELÕI HELYEK SZÁMÁT A BRITEK KILÉPÉSE UTÁN. A NAGY TÖBBSÉG A KORÁBBAN LEVÁLTOTT PUIGDEMONT-OT TÁMOGATJA A KATALÁN ELNÖKSÉGRE. TRUMP ALÁÍRTA A KÉPVISELÕHÁZ ÁLTAL MEGSZAVAZOTT, A KORMÁNYZAT MÛKÖDTETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSÁT BIZTOSÍTÓ TÖRVÉNYT. BÜNTETÕVÁMOT VET KI A KÍNAI ÉS DÉL-KOREAI NAPELEMEKRE ÉS MOSÓGÉPEKRE DONALD TRUMP. KÉT HALÁLOS ÁLDOZATA ÉS 17 SEBESÜLTJE VAN KENTUCKYI KÖZÉPISKOLÁBAN ELKÖVETETT LÖVÖLDÖZÉSNEK. ROSZKOSZMOSZ: OROSZORSZÁG 2024 UTÁN SAJÁT ÛRÁLLOMÁST HOZHAT LÉTRE. ÉREMESÉLYES OROSZ SPORTOLÓKAT TILTOTT EL A NOB A TÉLI OLIMPIÁRÓL. TÖRÖKORSZÁG TOVÁBBI SZÍRIAI HADMÛVELETEKET IS KILÁTÁSBA HELYEZETT. ENSZ: LEGALÁBB ÖTEZREN MENEKÜLTEK EL OTTHONUKBÓL AFRÍNBAN. KURDOK ÉS TÖRÖKÖK VEREKEDTEK ÖSSZE NÉMETORSZÁGBAN. MACRON FRANCIA ELNÖK AGGODALMÁT FEJEZTE KI AZ AFRÍNI TÖRÖK OFFENZÍVA MIATT. A PALESZTIN ÁLLAM MIELÕBBI ELISMERÉSÉRE SZÓLÍTOTTA FEL MAHMÚD ABBÁSZ AZ EURÓPAI UNIÓT. NEM FOGADTÁK A PALESZTIN VEZETÕK AZ IZRAELBE LÁTOGATÓ AMERIKAI ALELNÖKÖT. PENCE IZRAELBEN: A PALESZTINOKTÓL FÜGG, HOGY MIKOR LESZ AMERIKAI BÉKETERV. A PALESZTIN FÕTÁRGYALÓ ELÍTÉLTE AZ AMERIKAI ALELNÖK IZRAELI PARLAMENTBEN MONDOTT BESZÉDÉT. A JEMENI AL-KAIDA, ZSIDÓK ELLENI KÉSELÉSES ÉS GÁZOLÁSOS MERÉNYLETEKRE BUZDÍTOTT. AZ ÉSZAK-KOREAI ÉS AZ AMERIKAI ENSZ-NAGYKÖVET ÉLES SZÓVÁLTÁSBA KEVEREDETT EGY KONFERENCIÁN. KITÖRT EGY VULKÁN JAPÁNBAN, A TÛZHÁNYÓ IZZÓ KÕDARABOKAT LÖVELLT A KÖZELI SÍPARADICSOMRA, LEGKEVESEBB 15-EN MEGSÉRÜLTEK. TÖBB SZÁZ SZEMÉLYGÉPKOCSI REKEDT EGY TOKIÓI ALAGÚTBAN A NAGY HAVAZÁSOK MIATT. BELEHALT EGY NÉGYCSILLAGOS THAIFÖLDI SZÁLLODA SVÉDASZTALOS REGGELIJÉBE EGY MAGYAR TURISTA. 2018. MÁRCIUS 1-TÕL KERÜLNEK FORGALOMBA AZ ÚJ 1000 FORINTOS BANKJEGYEK. MEGKEZDÕDÖTT AZ OSZTÁLYTÁRSUK KULACSÁBA PENGEDARABOKAT CSEMPÉSZÕ DIÁKOK BÜNTETÕPERE A BÉKÉSCSABAI JÁRÁSBÍRÓSÁGON. FOLYTATÓDOTT A 71 MIGRÁNS HALÁLÁT OKOZÓ PARNDORFI EMBERCSEMPÉSZÉSI ÜGY TÁRGYALÁSA A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉKEN. HOLTTESTET TALÁLTAK EGY KIGYULLADT CSALÁDI HÁZBAN GYÖMRÕN. JÓSNAK ADTA KI MAGÁT, ÉS FENYEGETÉSSEL SZERZETT PÉNZT KÉT FÉRFI ZALÁBAN. KÉT FORINTTAL CSÖKKEN A BENZIN, ÉS NÉGY FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA SZERDÁTÓL. KIZUHANT EGY PANELHÁZ 15. EMELETÉRÕL EGY 15 ÉVES LÁNY A III. KERÜLETBEN, A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.