Emberhátránnyal együtt is hozta a papírformát a Ferencváros

OTP Bank Liga, 10. forduló:

Ferencvárosi TC-Fehérvár FC 2-0 (1-0)

-------------------------------------

Groupama Aréna, 11 105 néző, v: Antal P.

gólszerzők: Saldanha (23.), Kady (56.)

kiállítva: Kehinde (62.)

sárga lap: Gartenmann (39.), illetve Simut (14.), Bedi (30.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Makreckis, Cissé, Gartenmann, Civic - Rommens, Maiga (Abu Fani, a szünetben) - Traoré (Zachariassen, 73.), Kady (Misidjan, 67.), Kehinde - Saldanha (Varga B., 67.)

Fehérvár:

---------

Dala - Simut (Kovács P., 76.), Serafimov, Spandler, Bedi (Katona M., 83.) - Csongvai - Holender, Kovács M. (Stefanelli, 59.), Szabó I B. (Kalmár, 76.), Huszti - Gradisar

Kemény összecsapásokkal és rengeteg párharccal tarkított, kevésbé látványos és nem is túl magas színvonalú első félidőt vívtak egymással a felek. Arról, hogy ne gól nélküli állással vonuljanak a szünetre a csapatok, Saldanha tett, aki az ellenfél védőjének, Serafimovnak a labdakezelési hibáját kihasználva, a játékrész derekán előnyhöz juttatta a házigazda zöld-fehéreket. Támadásban mindkét oldalon sok volt a pontatlanság és a kisebb hiba, így a küzdelmes első 45 perc után egygólos ferencvárosi vezetésről folytatódhatott a találkozó.

A szünet után tíz perc alatt akár több gólt is szerezhetett volna az FTC, de a fehérvári kapuban jó teljesítményt nyújtó Dala Martin tett róla, hogy ez ne következzen be. Tizenegyesből aztán mégis kétgólosra nőtt a hazai előny, Kady - kezezés miatt megítélt - büntetőjénél már az ifjú kapus sem tudott segíteni a vendégeken. Rövidesen emberhátrányba került a vendéglátó együttes, ennek következtében megélénkült a fehérváriak játéka, de csak a kapufát sikerült eltalálniuk - kétszer is -, ezért azonban nem járt pont.

Forrás: MTI

Fotó: MTI