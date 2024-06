Eltört Kylian Mbappé orra

A kilencedik percben Kylian Mbappé ígéretes helyzetet hagyott ki, és bár a meccs elején a franciák irányítoittak, a folytatásban az osztrákok is többször jártak ellenfelük tizenhatosán belül. A 36. percben Christoph Baumgartner került nagy ziccerbe, és bár ő sem talált be, két perccel később csapattársa, Maximilian Wöber még nagyobbat hibázott, amikor saját csapata kapujába fejelt.

Your browser does not support the video tag.