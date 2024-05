Eltiltás miatt a párbajtőröző Kun Anna nem indulhat az olimpián

Női párbajtőrben Kun egyéni kvótát szerzett, ugyanakkor eltiltása ellenére is vélhetőleg lesz magyar versenyző a párizsi olimpián ebben a számban is, mivel azon országok képviselői közül, akik csapattal nem szereztek kvótát, Európából két vívó kerülhet az ötkarikás mezőnybe, márpedig az ebben a rangsorban első Kun Anna mögött az észt Nelli Differt következik, közvetlenül utána pedig Muhari Eszter, így a felszabadult hely neki járna.

"Sosem gondoltam volna, hogy így érhet véget a pályafutásom, hiszen egy ekkora törés után nem biztos, hogy valaha fogok még pengét a kezemben. Hosszú folyamat lesz ennek a feldolgozása" - írta Kun Anna, aki jelezte, hogy most új fejezet kezdődik az életében, tele bizonytalansággal, ezért most időre és nyugalomra van szüksége, ezért további nyilatkozatot egy ideig nem ad a sajtó képviselőinek.

