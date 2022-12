Eltemették Csapó Dudit

Megosztás itt:

A pólós társadalom nevében a korábbi vasasos csapattárs, Faragó Tamás búcsúzott tőle, az olimpiai közösséget képviselve pedig - amint arról a magyar szövetség a megemlékezésében beszámolt - Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke tartott gyászbeszédet. Csapó Gábor - sportági becenevén Dudi - 1970-ben került a válogatottba, és a nemzeti csapat kulcsemberének számított: 1973-ban a belgrádi világbajnokságon győztes csapat egyik legjobbja volt.

Pályafutásának csúcsát az aranyéremmel zárult 1976-os montreali olimpia jelentette, de tagja volt az 1980-as moszkvai olimpián harmadik helyezett együttesnek is. Szerepelt a Bécsben (1974) és Jönköpingben (1977) Eb-győztes válogatottban is. Éremgyűjteményét három világbajnoki (1975, 1978, 1982) és egy Eb-ezüstérem (1983) egészíti ki. A magyar válogatottban 1970-től 1983-ig 272 alkalommal játszott. Rendíthetetlen oszlopa volt a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, Kupagyőztesek Európa Kupáját és bajnokságok sorozatát nyerő Vasasnak is.

Csapó Gábor 9 évesen kezdte a vízilabdázást. 1972-ig az Újpesti Dózsa, 1973-ban a SZEOL, 1984-ben a Vasas, majd 1985-től az olasz Síracusa Palermo játékosa volt. 1970-től kezdődően 16 éven keresztül, összesen 272 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Játékosként része volt a magyar válogatott valamennyi ebben az időszakban elért sikerében. Az aktív sportolást 1986-ban fejezte be. A válogatottól egy 1993-ban lejátszott világválogatott elleni mérkőzésen vonult vissza. 2000-ben beválasztották az évszázad magyar vízilabda-válogatottjába.

1972-től joghallgató, először Szegeden tanult, utána az ELTE Jogi karán volt, 1977-ben állam- és jogtudományi doktori oklevelet szerzett. Visszavonulása után 1990-ig Syracusa Palermo, majd 1990-től 1993-ig a Vasas-Plaket vezetőedzője lett. 1989-ben megpályázta a szövetségi kapitányi posztot, de nem kapott szavazatot. 1994-ben Faragó Tamással vízilabda-iskolát nyitott és egy informatikai részvénytársaságnál jogászi állást vállalt. 1998-ban jelölték a vízilabda szövetség elnökének, de nem vállalta a jelölést. 2001-től ismét edző, először az ÚTE, majd 2003-tól a Fradi vízilabda-csapatánál. Filmben is szerepelt: az 1979-es Bacsó Péter rendezésű Ki beszél itt szerelemről című film főszerepét alakította.

