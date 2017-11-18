2017. november 18.,
szombat, Jenő napja

Első évében bajnok lett Michelisz Norbert csapata

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2017. november 18., szombat 13:30, frissítve: szombat 13:58

Az autóversenyző Bári Dáviddal és Bári Gergővel együtt márciusban alapította meg az M1RA csapatot, amely újoncként vett részt a jövőre a túraautó-világbajnoksággal összeolvadó TCR-sorozatban, és rögtön meg is nyerte annak csapatversenyét.

18 éves pilótája, Tassi Attila egyéniben a második helyen áll a szezonzáró dubaji verseny második futama előtt.

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