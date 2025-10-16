Elrajtolt az Eurokupa – 13 góllal vertük a törököket

Megosztás itt:

Női Eurokupa, csoportkör, 1. forduló, 2. csoport:

Magyarország-Törökország 43-30 (19-15)

Nagykanizsa, 2843 néző, v.: Sekulic, Jovandic (szerbek)

a magyar gólszerzők: Simon 6, Faragó Lea 5, Márton, Klujber, Tóvizi, Albek, Hársfalvi 4-4, Grosch, Kovács 3-3, Vámos, Kuczora 2-2, Bordás, Szmolek 1-1

lövések/gólok: 61/43, illetve 48/30

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 4/2

kiállítások: 2, illetve 0 perc

Az előző, még négy együttes részvételével lebonyolított Eurokupa-kiírásban a norvégok mögött második helyen végzett a magyar válogatott.

Előzetesen a papírforma alapján könnyed bemelegítésnek volt tekinthető a nagykanizsai találkozó, a nemzeti csapat mérlege ugyanis százszázalékos volt az eddigi három egymás elleni találkozón.

Legutóbb a tavalyi kontinensviadal debreceni csoportmérkőzésén 30-24-re múlta felül a törököket Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese.

Újonc ezúttal nem volt a keretben, amelyből a kapus Bukovszky Anna és a balátlövő Varga Emília maradt ki. A találkozó elején a nézőtéren a mellrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet, a pályán pedig öt perc után 4-2-re vezetett a házigazda. A vendég együttes térdsérülés miatt korán elveszítette Eda Nur Cetint, a balátlövőt ölben vitték le a pályáról, majd hordágyra tették. Noha sorra szerezte a gyors gólokat a magyar válogatott, jelentősen eltávolodni nem tudott, mert a védelem nem találta a török támadások ellenszerét. Mindkét fél játékában sok volt a hiba, 9-8-as állásnál "befagyott" az eredmény, Grosch Vivien találatával közel ötperces gólcsend zárult le. Az addigi legnagyobb különbség 17-13-nál alakult ki a vendéglátó javára, a pihenőre is négygólos magyar előnnyel vonulhattak a felek.

A második félidő elején rohamos gyarapodásnak indult a magyar fór, egyre érezhetőbbé vált a két válogatott játékereje közötti jelentős különbség. Golovin Vlagyimir sokat cserélt, a törökök pedig lelkesen küzdöttek, így hét-nyolc gólnál nagyobbra sokáig nem nőtt a hazai előny.

A végjátékban viszont sikerült még tovább hizlalni a különbséget, ami az 57. percben, 40-30-nál lett kétszámjegyű. Végül 13 góllal nyerte a magyar válogatott a vb előtti utolsó hazai mérkőzését.

A meccs sportszerű képét és intenzitását jól jellemzi, hogy a szerb játékvezetők mindössze egyetlen kétperces kiállítást osztottak ki.

A magyar válogatottból heten is legalább négyszer tudtak eredményesek lenni. Közülük a mérkőzés legjobbjának választott Simon Petra hat, Faragó Lea öt gólt szerzett, míg Janurik Kinga hat, Szemerey Zsófi négy lövést védett.

A világbajnoki felkészülést is szolgáló sorozat második körében, három nap múlva Prágában lép pályára a magyar válogatott az egy éve az Eb-n 15. helyezett csehek ellen, akik a törököknél nagyobb játékerőt képviselnek. Idén ez a két Eurokupa-találkozó vár, illetve várt a nemzeti együttesre a novemberben és decemberben Németországban és Hollandiában sorra kerülő világbajnokság előtt. Az Eurokupa-csoport negyedik tagjával, az Eb-ezüstérmes, olimpiai és világbajnoki harmadik helyezett dánokkal márciusban találkozik a magyar válogatott.

Az Eurokupában a tavalyi kontinensviadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi Eb selejtezősorozatában. A másik kvartettben Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.

A csoportok első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe.

Fotó: A magyar válogatott játékosai, miután csapatuk 43-30-ra nyert Törökország ellen a női kézilabda Eurokupa csoportkörében játszott mérkőzésen a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. október 16-án. MTI/Katona Tibor